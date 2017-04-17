Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО

У центрі Луцька танцівники з Індії, Туреччини, Литви та України провели майстер-клас.Майстерка розпочалася о 16:00 на Театральному майдані міста.«Танцюємо разом» так організатори назвали майстер клас з вивчення національних танців Індії, Туреччини, Литви, України.На головному майдані міста - повно люду, тут хочеш-не хочеш, а танцюватимеш. Чому? Бо коли турки починають водити хороводи, пританцьовуючи, встояти на місці просто неможливо. А східні красуні з далекої Індії продемонстрували свій національний танок.Так, лучани охоче повторювали різноманітні рухи за іноземцями.Не пасли задніх і українці та україночки. Вони також показували рухи, а мешканці Луцька разом з гостями з Туреччини повторювали.Артисти з Литви також показали, якими є їхні національні танці та охоче повчили присутніх.Як усе відбувалося, дивіться у фотодобірці