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Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО

Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
У центрі Луцька танцівники з Індії, Туреччини, Литви та України провели майстер-клас.

Майстерка розпочалася о 16:00 на Театральному майдані міста.

«Танцюємо разом» так організатори назвали майстер клас з вивчення національних танців Індії, Туреччини, Литви, України.

На головному майдані міста - повно люду, тут хочеш-не хочеш, а танцюватимеш. Чому? Бо коли турки починають водити хороводи, пританцьовуючи, встояти на місці просто неможливо. А східні красуні з далекої Індії продемонстрували свій національний танок.

Так, лучани охоче повторювали різноманітні рухи за іноземцями.

Не пасли задніх і українці та україночки. Вони також показували рухи, а мешканці Луцька разом з гостями з Туреччини повторювали.

Артисти з Литви також показали, якими є їхні національні танці та охоче повчили присутніх.

Як усе відбувалося, дивіться у фотодобірці Інформаційного агентства ВолиньPost.

Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО

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Теги: Поліське літо з фольклором, фестиваль, фото
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