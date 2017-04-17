Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Сьогодні, 19:18
У центрі Луцька танцівники з Індії, Туреччини, Литви та України провели майстер-клас.
Майстерка розпочалася о 16:00 на Театральному майдані міста.
«Танцюємо разом» так організатори назвали майстер клас з вивчення національних танців Індії, Туреччини, Литви, України.
На головному майдані міста - повно люду, тут хочеш-не хочеш, а танцюватимеш. Чому? Бо коли турки починають водити хороводи, пританцьовуючи, встояти на місці просто неможливо. А східні красуні з далекої Індії продемонстрували свій національний танок.
Так, лучани охоче повторювали різноманітні рухи за іноземцями.
Не пасли задніх і українці та україночки. Вони також показували рухи, а мешканці Луцька разом з гостями з Туреччини повторювали.
Артисти з Литви також показали, якими є їхні національні танці та охоче повчили присутніх.
Як усе відбувалося, дивіться у фотодобірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
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Майстерка розпочалася о 16:00 на Театральному майдані міста.
«Танцюємо разом» так організатори назвали майстер клас з вивчення національних танців Індії, Туреччини, Литви, України.
На головному майдані міста - повно люду, тут хочеш-не хочеш, а танцюватимеш. Чому? Бо коли турки починають водити хороводи, пританцьовуючи, встояти на місці просто неможливо. А східні красуні з далекої Індії продемонстрували свій національний танок.
Так, лучани охоче повторювали різноманітні рухи за іноземцями.
Не пасли задніх і українці та україночки. Вони також показували рухи, а мешканці Луцька разом з гостями з Туреччини повторювали.
Артисти з Литви також показали, якими є їхні національні танці та охоче повчили присутніх.
Як усе відбувалося, дивіться у фотодобірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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