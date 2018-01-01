На Світязі втопилася мама з дитям
Сьогодні, 18:02
В озері Світязь втопилася мама та дитина зі Львова.
Сьогодні, 23 серпня, в районі зони відпочинку «Куточок рибалки», в озері Світязь втопилися мама і дитина, - пише Район.Шацьк.
Як з'ясувалося згодом, вони каталися на катамарані і стрибали з нього у воду.
Трагедія, зі слів працівників водолазно-рятувального відділення Управління ДСНС у Волинській області, трапилася на відстані 300 м від берега озера і на глибині 2,5 метра. Жертв водної стихії врятувати не вдалося.
Потерпілими виявилися відпочивальники зі Львова: жінка 1990 року народження і її 11-річний син.
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Сьогодні, 23 серпня, в районі зони відпочинку «Куточок рибалки», в озері Світязь втопилися мама і дитина, - пише Район.Шацьк.
Як з'ясувалося згодом, вони каталися на катамарані і стрибали з нього у воду.
Трагедія, зі слів працівників водолазно-рятувального відділення Управління ДСНС у Волинській області, трапилася на відстані 300 м від берега озера і на глибині 2,5 метра. Жертв водної стихії врятувати не вдалося.
Потерпілими виявилися відпочивальники зі Львова: жінка 1990 року народження і її 11-річний син.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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