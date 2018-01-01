На Світязі втопилася мама з дитям





Сьогодні, 23 серпня, в районі зони відпочинку «Куточок рибалки», в озері Світязь втопилися мама і дитина, - пише



Як з'ясувалося згодом, вони каталися на катамарані і стрибали з нього у воду.



Трагедія, зі слів працівників водолазно-рятувального відділення Управління ДСНС у Волинській області, трапилася на відстані 300 м від берега озера і на глибині 2,5 метра. Жертв водної стихії врятувати не вдалося.



Потерпілими виявилися відпочивальники зі Львова: жінка 1990 року народження і її 11-річний син.

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