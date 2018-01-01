вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Світязі втопилася мама з дитям

На Світязі втопилася мама з дитям
В озері Світязь втопилася мама та дитина зі Львова.

Сьогодні, 23 серпня, в районі зони відпочинку «Куточок рибалки», в озері Світязь втопилися мама і дитина, - пише Район.Шацьк.

Як з'ясувалося згодом, вони каталися на катамарані і стрибали з нього у воду.

Трагедія, зі слів працівників водолазно-рятувального відділення Управління ДСНС у Волинській області, трапилася на відстані 300 м від берега озера і на глибині 2,5 метра. Жертв водної стихії врятувати не вдалося.

Потерпілими виявилися відпочивальники зі Львова: жінка 1990 року народження і її 11-річний син.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світязь, смерть, утоплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Савченко Олександр
Савченко вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
Лучан кличуть на презентацію книг відомого літературного подружжя Волині
Сьогодні, 18:31
Волинські рятувальники здали 500 літрів крові
Сьогодні, 18:15
На Світязі втопилася мама з дитям
Сьогодні, 18:02
На Волині квартирні крадії-рецидивісти можуть загриміти на 5 років
Сьогодні, 18:00
Де у Луцьку люди досі сидять без гарячої води
Сьогодні, 17:48
Схожі новини
У Світязі знайшли труп чоловіка У Світязі знайшли труп чоловіка
13 серпень, 16:35
У Світязі втопився хлопець з Луцька У Світязі втопився хлопець з Луцька
13 червень, 17:37
У Світязі раптово помер чоловік У Світязі раптово помер чоловік
21 серпень, 11:39
У селі Світязь раптово помер волинянин У селі Світязь раптово помер волинянин
13 серпень, 16:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Сьогодні, 19:11
 0
На День Незалежності в Україні буде спекотно і сонячно
Сьогодні, 19:05
 0
ПриватМаркет оновив конструктор сайтів для бізнесу*
Сьогодні, 18:48
 0
Лучан кличуть на презентацію книг відомого літературного подружжя Волині
Сьогодні, 18:31
 0
Волинські рятувальники здали 500 літрів крові
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8