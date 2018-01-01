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На День Незалежності в Україні буде спекотно і сонячно

На День Незалежності в Україні буде спекотно і сонячно
24 серпня в Україні буде тепло і без опадів.

На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°, - повідомляє Уніан.

На заході України без опадів. Температура до +29°.

У північних областях сонячно. Температура до +26°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +28°.

За народним прогнозом, 24 серпня — день Федора і Василя. Святий Федір кіз пасе, святий Василь вівцям шерсть дає. Дим без вітру б'є до землі — до дощу. Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна.

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Теги: погода, прогноз
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