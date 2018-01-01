На День Незалежності в Україні буде спекотно і сонячно





На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°, - повідомляє



На заході України без опадів. Температура до +29°.



У північних областях сонячно. Температура до +26°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +28°.



За народним прогнозом, 24 серпня — день Федора і Василя. Святий Федір кіз пасе, святий Василь вівцям шерсть дає. Дим без вітру б'є до землі — до дощу. Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 серпня в Україні буде тепло і без опадів.На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°, - повідомляє Уніан На заході України без опадів. Температура до +29°.У північних областях сонячно. Температура до +26°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +28°.За народним прогнозом, 24 серпня — день Федора і Василя. Святий Федір кіз пасе, святий Василь вівцям шерсть дає. Дим без вітру б'є до землі — до дощу. Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна.

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