На День Незалежності в Україні буде спекотно і сонячно
Сьогодні, 19:05
24 серпня в Україні буде тепло і без опадів.
На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°, - повідомляє Уніан.
На заході України без опадів. Температура до +29°.
У північних областях сонячно. Температура до +26°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +28°.
За народним прогнозом, 24 серпня — день Федора і Василя. Святий Федір кіз пасе, святий Василь вівцям шерсть дає. Дим без вітру б'є до землі — до дощу. Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна.
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На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°, - повідомляє Уніан.
На заході України без опадів. Температура до +29°.
У північних областях сонячно. Температура до +26°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +28°.
За народним прогнозом, 24 серпня — день Федора і Василя. Святий Федір кіз пасе, святий Василь вівцям шерсть дає. Дим без вітру б'є до землі — до дощу. Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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