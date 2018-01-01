«Екстрім шоу у вишиванках» на Арені розваг у ПортCity*

24 серпня о 18:00 на День Незалежності на арені розваг «Generator City» відбудеться.«Екстрім шоу у вишиванках» на роликах. Інструктори та їх учні готують для Вас драйвове шоу! Такого Ви ще не бачили!Екстримальне патріотичне шоу не залишить байдужим нікого! Проведіть цей День драйвово разом з ареною розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity»!