«Екстрім шоу у вишиванках» на Арені розваг у ПортCity*
Сьогодні, 02:58
24 серпня о 18:00 на День Незалежності на арені розваг «Generator City» відбудеться.
«Екстрім шоу у вишиванках» на роликах. Інструктори та їх учні готують для Вас драйвове шоу! Такого Ви ще не бачили!
Екстримальне патріотичне шоу не залишить байдужим нікого! Проведіть цей День драйвово разом з ареною розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Екстрім шоу у вишиванках» на роликах. Інструктори та їх учні готують для Вас драйвове шоу! Такого Ви ще не бачили!
Екстримальне патріотичне шоу не залишить байдужим нікого! Проведіть цей День драйвово разом з ареною розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яковлев вітає волинян з Днем Незалежності!
Останні новини
«Екстрім шоу у вишиванках» на Арені розваг у ПортCity*
Сьогодні, 02:58
Волинські танки – на Хрещатику. ВІДЕО
Сьогодні, 01:39
Подробиці бою, в якому загинули 4 українські воїни. ВІДЕО
Сьогодні, 00:34
24 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сурогат вийшов боком: луцький суд «впаяв» порушниці штраф
23 серпень, 23:11