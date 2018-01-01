Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Сьогодні, 19:11
23 серпня в Україні відсвяткували День Державного Прапора України. В честь цього у Нововолинську відбулися традиційні урочистості.
На площі В’ячеслава Чорновола зранку було велелюдно, - пише Буг.
Відзначити свято прапора зібрались міська влада, правоохоронці, вчителі, військовослужбовці, іноземні делегації, молодь та багато інших.
За традицією міський голова Віктор Сапожніков привітав містян зі святом, читаючи промову з листочка.
На площі лунали пісні, присвячені Батьківщині, у виконанні нововолинських вокалістів. Око милували національні вбрання та жовто-сині кольори.
Молодим громадянам мер вручив паспорти України.
Під оплески та звуки оркестру підняли Державний прапор України, який майорів над чистим, світлим небом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На площі В’ячеслава Чорновола зранку було велелюдно, - пише Буг.
Відзначити свято прапора зібрались міська влада, правоохоронці, вчителі, військовослужбовці, іноземні делегації, молодь та багато інших.
За традицією міський голова Віктор Сапожніков привітав містян зі святом, читаючи промову з листочка.
На площі лунали пісні, присвячені Батьківщині, у виконанні нововолинських вокалістів. Око милували національні вбрання та жовто-сині кольори.
Молодим громадянам мер вручив паспорти України.
Під оплески та звуки оркестру підняли Державний прапор України, який майорів над чистим, світлим небом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кіндер вітає волинян з Днем Незалежності
Останні новини
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Сьогодні, 19:18
Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Сьогодні, 19:11
На День Незалежності в Україні буде спекотно і сонячно
Сьогодні, 19:05
ПриватМаркет оновив конструктор сайтів для бізнесу*
Сьогодні, 18:48