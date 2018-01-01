Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО





На площі В’ячеслава Чорновола зранку було велелюдно, - пише



Відзначити свято прапора зібрались міська влада, правоохоронці, вчителі, військовослужбовці, іноземні делегації, молодь та багато інших.



За традицією міський голова Віктор Сапожніков привітав містян зі святом, читаючи промову з листочка.



На площі лунали пісні, присвячені Батьківщині, у виконанні нововолинських вокалістів. Око милували національні вбрання та жовто-сині кольори.



Молодим громадянам мер вручив паспорти України.



Під оплески та звуки оркестру підняли Державний прапор України, який майорів над чистим, світлим небом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 серпня в Україні відсвяткували День Державного Прапора України. В честь цього у Нововолинську відбулися традиційні урочистості.На площі В’ячеслава Чорновола зранку було велелюдно, - пише Буг Відзначити свято прапора зібрались міська влада, правоохоронці, вчителі, військовослужбовці, іноземні делегації, молодь та багато інших.За традицією міський головапривітав містян зі святом, читаючи промову з листочка.На площі лунали пісні, присвячені Батьківщині, у виконанні нововолинських вокалістів. Око милували національні вбрання та жовто-сині кольори.Молодим громадянам мер вручив паспорти України.Під оплески та звуки оркестру підняли Державний прапор України, який майорів над чистим, світлим небом.

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