вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО

Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
23 серпня в Україні відсвяткували День Державного Прапора України. В честь цього у Нововолинську відбулися традиційні урочистості.

На площі В’ячеслава Чорновола зранку було велелюдно, - пише Буг.

Відзначити свято прапора зібрались міська влада, правоохоронці, вчителі, військовослужбовці, іноземні делегації, молодь та багато інших.

За традицією міський голова Віктор Сапожніков привітав містян зі святом, читаючи промову з листочка.

На площі лунали пісні, присвячені Батьківщині, у виконанні нововолинських вокалістів. Око милували національні вбрання та жовто-сині кольори.

Молодим громадянам мер вручив паспорти України.

Під оплески та звуки оркестру підняли Державний прапор України, який майорів над чистим, світлим небом.

Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День Прапора, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олег Кіндер Олег
Кіндер вітає волинян з Днем Незалежності
Останні новини
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Сьогодні, 19:18
Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Сьогодні, 19:11
На День Незалежності в Україні буде спекотно і сонячно
Сьогодні, 19:05
ПриватМаркет оновив конструктор сайтів для бізнесу*
Сьогодні, 18:48
Лучан кличуть на презентацію книг відомого літературного подружжя Волині
Сьогодні, 18:31
Схожі новини
На Волині невідомі ледь не спалили кафе. ФОТО На Волині невідомі ледь не спалили кафе. ФОТО
Сьогодні, 15:43
У Нововолинську пограбували жінку У Нововолинську пограбували жінку
Сьогодні, 13:57
Волиняни закидали соцмережі світлинами з прапором України. ФОТО Волиняни закидали соцмережі світлинами з прапором України. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Прапор-гігант з'явився на фасаді луцького «Променя» Прапор-гігант з'явився на фасаді луцького «Променя»
Сьогодні, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Учасники міжнародного фесту вчили лучан танцювати. ФОТО
Сьогодні, 19:18
 0
Танці, піджаки, промови: у Нововолинську відзначили день прапора. ФОТО
Сьогодні, 19:11
 0
На День Незалежності в Україні буде спекотно і сонячно
Сьогодні, 19:05
 0
ПриватМаркет оновив конструктор сайтів для бізнесу*
Сьогодні, 18:48
 0
Лучан кличуть на презентацію книг відомого літературного подружжя Волині
Сьогодні, 18:31
 0
Медіа
відео
1/8