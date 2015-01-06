Волинська пенсіонерка шиє бійцям українські прапори. ВІДЕО





Про йдеться у сюжеті



Домівку Раїси Хвещук легко знайти серед ковельських багатоповерхівок.



На її балконі вже п’ятий рік висить синьо-жовтий стяг.



Протягом декількох років жінка на волонтерських засадах шиє синьо-жовті прапори та передає їх на Схід українським солдатам.



Детальніше - у сюжеті.





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