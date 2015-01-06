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Волинська пенсіонерка шиє бійцям українські прапори. ВІДЕО

Волинська пенсіонерка шиє бійцям українські прапори. ВІДЕО
У Ковелі пенсіонерка уже п'ятий рік шиє прапори для українських військових.

Про йдеться у сюжеті 12 каналу.

Домівку Раїси Хвещук легко знайти серед ковельських багатоповерхівок.

На її балконі вже п’ятий рік висить синьо-жовтий стяг.

Протягом декількох років жінка на волонтерських засадах шиє синьо-жовті прапори та передає їх на Схід українським солдатам.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: День Прапора, волонтерство, Ковель
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