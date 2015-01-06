Волинська пенсіонерка шиє бійцям українські прапори. ВІДЕО
Сьогодні, 19:50
У Ковелі пенсіонерка уже п'ятий рік шиє прапори для українських військових.
Про йдеться у сюжеті 12 каналу.
Домівку Раїси Хвещук легко знайти серед ковельських багатоповерхівок.
На її балконі вже п’ятий рік висить синьо-жовтий стяг.
Протягом декількох років жінка на волонтерських засадах шиє синьо-жовті прапори та передає їх на Схід українським солдатам.
Детальніше - у сюжеті.
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Про йдеться у сюжеті 12 каналу.
Домівку Раїси Хвещук легко знайти серед ковельських багатоповерхівок.
На її балконі вже п’ятий рік висить синьо-жовтий стяг.
Протягом декількох років жінка на волонтерських засадах шиє синьо-жовті прапори та передає їх на Схід українським солдатам.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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