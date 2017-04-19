На «канцтоварній» зупинці під Луцьком з'явилася лавка-гумка. ФОТО





Про це у спільноті Княгининівська громада повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.



Нагадаємо, нещодавно у селі Княгининок Луцького району



Згодом Олена Твердохліб висловила ідею поставити



Як бачимо, оригінальну лавочку таки поставили.



"Для тих, хто хотів лавочку. Дякую Оксані Гордійчук за втілення моїх мрій в життя!Ти неперевершений професіонал своєї справи!" - написала Твердохліб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На оригінальній зупинці громадського транспорту, що у Княгининку, встановили лавочку у вигляді гумки.Про це у спільноті Княгининівська громада повідомила голова ОТГНагадаємо, нещодавно у селі Княгининок Луцького району встановили незвичну зупинку громадського транспорту . Цікаво, що замість звичайних стовпів дах підтримуватимуть олівці.Згодом Олена Твердохліб висловила ідею поставити біля цієї зупинки лівку-гумку Як бачимо, оригінальну лавочку таки поставили."Для тих, хто хотів лавочку. Дякуюза втілення моїх мрій в життя!Ти неперевершений професіонал своєї справи!" - написала Твердохліб.

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