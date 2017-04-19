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На «канцтоварній» зупинці під Луцьком з'явилася лавка-гумка. ФОТО

На «канцтоварній» зупинці під Луцьком з'явилася лавка-гумка. ФОТО
На оригінальній зупинці громадського транспорту, що у Княгининку, встановили лавочку у вигляді гумки.

Про це у спільноті Княгининівська громада повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.

Нагадаємо, нещодавно у селі Княгининок Луцького району встановили незвичну зупинку громадського транспорту. Цікаво, що замість звичайних стовпів дах підтримуватимуть олівці.

Згодом Олена Твердохліб висловила ідею поставити біля цієї зупинки лівку-гумку.

Як бачимо, оригінальну лавочку таки поставили.

"Для тих, хто хотів лавочку. Дякую Оксані Гордійчук за втілення моїх мрій в життя!Ти неперевершений професіонал своєї справи!" - написала Твердохліб.

На «канцтоварній» зупинці під Луцьком з'явилася лавка-гумка. ФОТО
На «канцтоварній» зупинці під Луцьком з'явилася лавка-гумка. ФОТО
На «канцтоварній» зупинці під Луцьком з'явилася лавка-гумка. ФОТО
На «канцтоварній» зупинці під Луцьком з'явилася лавка-гумка. ФОТО

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Теги: зупинка, Княгининок
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