На «канцтоварній» зупинці під Луцьком з'явилася лавка-гумка. ФОТО
Сьогодні, 19:40
На оригінальній зупинці громадського транспорту, що у Княгининку, встановили лавочку у вигляді гумки.
Про це у спільноті Княгининівська громада повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
Нагадаємо, нещодавно у селі Княгининок Луцького району встановили незвичну зупинку громадського транспорту. Цікаво, що замість звичайних стовпів дах підтримуватимуть олівці.
Згодом Олена Твердохліб висловила ідею поставити біля цієї зупинки лівку-гумку.
Як бачимо, оригінальну лавочку таки поставили.
"Для тих, хто хотів лавочку. Дякую Оксані Гордійчук за втілення моїх мрій в життя!Ти неперевершений професіонал своєї справи!" - написала Твердохліб.
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Про це у спільноті Княгининівська громада повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
Нагадаємо, нещодавно у селі Княгининок Луцького району встановили незвичну зупинку громадського транспорту. Цікаво, що замість звичайних стовпів дах підтримуватимуть олівці.
Згодом Олена Твердохліб висловила ідею поставити біля цієї зупинки лівку-гумку.
Як бачимо, оригінальну лавочку таки поставили.
"Для тих, хто хотів лавочку. Дякую Оксані Гордійчук за втілення моїх мрій в життя!Ти неперевершений професіонал своєї справи!" - написала Твердохліб.
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