Відпочинок у луцькому кафе: госпіталізували 6 осіб
Сьогодні, 21:41
У кафе «Фора» в Луцьку зареєстроване захворювання гострою кишковою інфекцією з підозрою на сальмонельоз у 7 осіб.
Про це повідомляє Волинський лабораторний центр МОЗ України.
Захворювання протікає в середній формі важкості, 6 осіб госпіталізовано в інфекційне відділення.
У двох перших госпіталізованих хворих діагноз сальмонельозу підтверджено бактеріологічно.
Розпочато та проводиться епідеміологічне розслідування, до епідрозслідування залучена Держпродспоживслужба Луцька.
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