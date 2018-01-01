Відпочинок у луцькому кафе: госпіталізували 6 осіб



У кафе «Фора» в Луцьку зареєстроване захворювання гострою кишковою інфекцією з підозрою на сальмонельоз у 7 осіб.



Про це повідомляє Волинський лабораторний центр МОЗ України.



Захворювання протікає в середній формі важкості, 6 осіб госпіталізовано в інфекційне відділення.



У двох перших госпіталізованих хворих діагноз сальмонельозу підтверджено бактеріологічно.



Розпочато та проводиться епідеміологічне розслідування, до епідрозслідування залучена Держпродспоживслужба Луцька.





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