Помер відомий волинський історик

Володимира Рожка, історика-архівіста, релігієзнавця, почесного професора СНУ імені Лесі Українки, дійсного члена Інституту дослідів Волині у Вінніпезі, кандидата церковно-історичних наук.



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Рожко Володимир Євтухович народився 5 грудня 1940 року в село Краснаволя на історичній Цуманшині (нині – Ківерцівський район). З відзнаками закінчив історичний факультет Луцького державного педінституту імені Лесі Українки та Волинську духовну семінарію.



У так званий радянський період збирав дисидентський самвидав, популяризував серед однокурсників поетичну спадщину неугодного владі поета Василя Симоненка, за що неодноразово переслідувався за місцем роботи та навчання (шляхом ретельно спланованих провокацій був усунутий з аспірантури Київського державного університету ім. Т. Шевченка, а згодом – також з посади наукового співробітника Волинського обласного краєзнавчого музею). Впродовж 1972 – 2011 років був працівником Державного архіву Волинської області.



Починаючи з 1991 року, активно популяризував волинезнавчу спадщину діаспорного Інституту дослідів Волині у Вінніпезі як його офіційний представник в Україні. За участю Володимира Рожка було відкрито філії Інституту при ВДУ (2009 р.) та при Київській православній богословській академіїї УПЦ КП,з якою ним провадиться активне наукове співробітництво. Також Володимир Рожко активно залучає громадські організації української діаспори до надання фінансової допомоги духовним навчальним закладам УПЦ-КП.



Автор трьох десятків книг, двох тисяч публікацій з історії Української Православної Церкви на Волині. Друкувався в журналах, збірниках, альманахах, газетах України, західного українського світу США, Канади, Великої Британії. Австралії, Польщі, ставши автором не лише наукових праць з історії рідної церкви, нашої землі, але й новел, поезій, пісень, публіцистики, архівознавчих, краєзнавчих розвідок тощо.



Володимир Рожко – почесний професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат церковно-історичних наук, дійсний член Інституту дослідів Волині у Вінніпезі. Все своє свідоме життя він віддав служінню Богові та Україні, сумлінно працюючи задля духовного поступу рідного Волинського краю.



Завтра, 24 серпня, об 11.00 у Свято-Миколаївському храмі міста Луцька розпочнеться чин похорону Володимира Рожка.





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