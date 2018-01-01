Медики завершили розслідування отруєння у «Садибі на джерелах»

Фахівці Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України завершили епідеміологічне розслідування резонансного спалаху сальмонельозу.Про це йдеться у повідомленні на сайті державної установи.За інформацією центру, завершено лікування хворих та епідеміологічне розслідування спалаху сальмонельозу, котрийв готельно-ресторанному комплексі «Садиба на джерелах».Всього захворіло 27 осіб, з них 3 дитини.Враховуючи результати епідеміологічного розслідування зроблено висновок, що спалах сальмонельозу виник у зв’язку з порушенням в організації святкування: включено в меню велику кількість епідемічно небезпечних страв, не врахований температурний фактор.«Ймовірно, що фактором передачі сальмонельозу виявились страви контаміновані сальмонелою через обладнання, або руки персоналу (легка форма захворювання або транзиторне носійство після попереднього весілля)», - заявили у Волинському лабораторному центрі МОЗ.