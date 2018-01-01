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Сурогат вийшов боком: луцький суд «впаяв» порушниці штраф

Сурогат вийшов боком: луцький суд «впаяв» порушниці штраф
Продавець сурогату з ринку «40-ий» (контейнер №28) на вулиці Конякіна у Луцьку заплатить 3400 гривень штрафу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Жінка неодноразово реалізовувала заборонену продукцію, що фіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. На порушницю вони складали адміністративні протоколи та надсилали на розгляд Луцького міськрайонного суду.

Розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення, суддя призначив порушниці покарання у вигляді штрафу обсягом 3400 гривень.

Сурогат вийшов боком: луцький суд «впаяв» порушниці штраф

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Теги: муніципали, Луцьк
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