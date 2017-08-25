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Волинські танки – на Хрещатику. ВІДЕО

Волинські танки – на Хрещатику. ВІДЕО
Танки з 14-ї окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського сьогодні, 24 серпня, візьмуть участь у військовому параді з нагоди Дня Незалежності у Києві.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив лучанин Костянтин Байчук.

Байчук опублікував відео, як волинські танки проїжджають центральною вулицею столиці під час генеральної репетиції параду.

«На Хрещатику найкращі танкісти одної з найкращих бригад ЗСУ. Танки нашої Володимир-Волинської 14 омбр», - написав він у коментарі до відео.

Нагадаємо, парад у Києві розпочнеться о 10.00.



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Теги: парад, День Незалежності, танки
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