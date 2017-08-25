Волинські танки – на Хрещатику. ВІДЕО





Про це у соціальній мережі Facebook повідомив лучанин Костянтин Байчук.



Байчук опублікував відео, як волинські танки проїжджають центральною вулицею столиці під час генеральної репетиції параду.



«На Хрещатику найкращі танкісти одної з найкращих бригад ЗСУ. Танки нашої Володимир-Волинської 14 омбр», - написав він у коментарі до відео.



Нагадаємо, парад у Києві розпочнеться о 10.00.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Танки з 14-ї окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського сьогодні, 24 серпня, візьмуть участь у військовому параді з нагоди Дня Незалежності у Києві.Про це у соціальній мережі Facebook повідомив лучанинБайчук опублікував відео, як волинські танки проїжджають центральною вулицею столиці під час генеральної репетиції параду.«На Хрещатику найкращі танкісти одної з найкращих бригад ЗСУ. Танки нашої Володимир-Волинської 14 омбр», - написав він у коментарі до відео.Нагадаємо, парад у Києві розпочнеться о 10.00.

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