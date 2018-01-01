Волинянка за плантацію коноплі відбулася умовним терміном
Сьогодні, 08:14
На Волині жінка на власному полі вирощувала 1150 рослин коноплі, однак вона не мала на меті збувати їх, тож відбулася умовним покарання.
Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, - повідомляють Волинські новини.
Жінка з весни 2018 року на присадибній ділянці незаконно вирощувала шляхом прополювання без мети збуту 1150 рослин коноплі. Зазначимо, що 23 липня рослини вилучили працівники поліції.
Між прокурором та підозрюваною в кримінальному провадженні укладено угоду про визнання її винуватості.
Отож, суд затвердив угоду та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі, однак на підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнив від призначеного покарання,встановивши жінці іспитовий строк тривалістю один рік.
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Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, - повідомляють Волинські новини.
Жінка з весни 2018 року на присадибній ділянці незаконно вирощувала шляхом прополювання без мети збуту 1150 рослин коноплі. Зазначимо, що 23 липня рослини вилучили працівники поліції.
Між прокурором та підозрюваною в кримінальному провадженні укладено угоду про визнання її винуватості.
Отож, суд затвердив угоду та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі, однак на підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнив від призначеного покарання,встановивши жінці іспитовий строк тривалістю один рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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