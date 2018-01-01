Волинський краєзнавець повертає імена повстанців із небуття
Сьогодні, 06:58
Краєзнавець Микола Вавренчук мешкає у селі Кияж Рожищенського району Волинської області. Останні роки він посилено працює над тим, щоб повернути з небуття імена, події й факти боротьби УПА за волю і незалежність.
Про це пише Євген Хотимчук на шпальтах видання Вісник і К.
Працьовитий краєзнавець видав дві книги: «Вірні присязі» та «Нариси визвольної боротьби». Остання вийшла у світ нещодавно. Автор відшукав і уклав величезний обсяг матеріалів, значна частина котрих ніколи не публікувалися.
Вже відбулася презентація праць Вавренчука у Рудці-Козинській. Автор розповів про те, як збирав матеріали, також про окремих героїв повідомив цікаві деталі. Адже у цьому селі був чи не найпотужніший осередок опору німцям, а також совєтам у боротьбі проти них за незалежність. Було продемонстровано десятки фотографій.
Микола Вавренчук також повідав слухачам багато нового й цікавого про повстанського літописця Олексія Пархомчука (Чумака) з Рудки-Козинської.
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Про це пише Євген Хотимчук на шпальтах видання Вісник і К.
Працьовитий краєзнавець видав дві книги: «Вірні присязі» та «Нариси визвольної боротьби». Остання вийшла у світ нещодавно. Автор відшукав і уклав величезний обсяг матеріалів, значна частина котрих ніколи не публікувалися.
Вже відбулася презентація праць Вавренчука у Рудці-Козинській. Автор розповів про те, як збирав матеріали, також про окремих героїв повідомив цікаві деталі. Адже у цьому селі був чи не найпотужніший осередок опору німцям, а також совєтам у боротьбі проти них за незалежність. Було продемонстровано десятки фотографій.
Микола Вавренчук також повідав слухачам багато нового й цікавого про повстанського літописця Олексія Пархомчука (Чумака) з Рудки-Козинської.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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