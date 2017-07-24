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У США заговорили про імпічмент Трампу. ВІДЕО

У США заговорили про імпічмент Трампу. ВІДЕО
Низка конгресменів у США порушила питання про можливість імпічменту президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Голос Америки.

Низка конгресменів-демократів заявили про можливість імпічменту президенту США Дональду Трампу після того, як його колишній юрист надав свідчення про ймовірну співучасть Трампа в порушеннях закону.

Подробиці – у відео.



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Теги: США, Дональд Трамп
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