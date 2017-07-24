У США заговорили про імпічмент Трампу. ВІДЕО

Дональду Трампу.



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Низка конгресменів-демократів заявили про можливість імпічменту президенту США Дональду Трампу після того, як його колишній юрист надав свідчення про ймовірну співучасть Трампа в порушеннях закону.



Подробиці – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Низка конгресменів у США порушила питання про можливість імпічменту президентуПро це повідомляє 24 канал із посиланням на Голос Америки.Низка конгресменів-демократів заявили про можливість імпічменту президенту США Дональду Трампу після того, як його колишній юрист надав свідчення про ймовірну співучасть Трампа в порушеннях закону.Подробиці – у відео.

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