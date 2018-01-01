вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Ми мусимо оздоровити націю»: палка промова знаного декламатора вірша Шевченка у Володимирі. ВІДЕО

«Ми мусимо оздоровити націю»: палка промова знаного декламатора вірша Шевченка у Володимирі. ВІДЕО
23-го серпня під час заходу з нагоди Дня Державного прапора України у Володимирі-Волинському слово надали Дмитру Себію, який нещодавно віршем Шевченка прогнав священиків і прихожан УПЦ МП.

Про це повідомляє БУГ.

Відео, де Дмитро Себій читає вірша Шевченка, набрало мільйони переглядів і його «прокрутили» по центральних телеканалах України.

Промова Дмитра Себія 23-го серпня була не менш палкою.

Ось кілька цитат з неї:

«Ми мусимо оздоровити націю, бо нація з комплексом неповноцінності нікуди не може дійти.»

«Як казав Іван Франко, що йде поза рамками нації – це є чисте фарисейство. Інтернаціональні програми роблять з нації паству, для того щоб ослабити.»

«Ми мусимо собі повернути генну пам’ять. Щоб у наших документах ми могли засвідчити, що ми є українці. А ті, хто ворогі наші, вже під прапором нашим українським нас не забрали. Вони порушики Конституцію, бо стаття 11 говорить, що держава буде сприяти утвердженню корінної української нації. А чим ви можете посвідчити, що ви родовиті українці? Нічим.»

«Українська-неукраїнська влада.»

«Ми мусимо зробити звернення до Верховної Ради і виправити становище. І щоб мали відзнаку у свідоцтві про народження, про шлюб і у паспорті, що ми є родовиті українці. Тоді українська влада повинна прийняти декларацію корінних народів, яка прийнята ООН. Бо там ясно пишеться, що корінні народи мають мати при владі місць пропорційно до їхнього населення. Нас є 78% українців на Україні «родовитих». І так має бути при владі: від сільської до Верховної Ради. Нам це слово підмінюють на «етнічний» українець і ховаються за спини.»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дмитро Себій, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олег Кіндер Олег
Кіндер вітає волинян з Днем Незалежності
Останні новини
У центрі Луцька показують святковий парад до Дня Незалежності. ФОТО
Сьогодні, 10:08
Костел у Любешові на фото 1920-х років
Сьогодні, 09:50
«Ми мусимо оздоровити націю»: палка промова знаного декламатора вірша Шевченка у Володимирі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:15
Волинянка за плантацію коноплі відбулася умовним терміном
Сьогодні, 08:14
Волинський краєзнавець повертає імена повстанців із небуття
Сьогодні, 06:58
Схожі новини
«Саганюк мені тепер руку не подає, бо я йому свято зіпсував», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі «Саганюк мені тепер руку не подає, бо я йому свято зіпсував», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі
31 липень, 16:48
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП «Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
30 липень, 12:20
На Волині Opel врізався у ЗАЗ: постраждала жінка На Волині Opel врізався у ЗАЗ: постраждала жінка
23 серпень, 13:36
Синці та переломи: на Волині билися чоловіки Синці та переломи: на Волині билися чоловіки
22 серпень, 14:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку стартував кубок Незалежності зі стрітболу. ФОТО
Сьогодні, 10:38
 0
У центрі Луцька показують святковий парад до Дня Незалежності. ФОТО
Сьогодні, 10:08
 0
Костел у Любешові на фото 1920-х років
Сьогодні, 09:50
 0
«Ми мусимо оздоровити націю»: палка промова знаного декламатора вірша Шевченка у Володимирі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:15
 0
Волинянка за плантацію коноплі відбулася умовним терміном
Сьогодні, 08:14
 0
Медіа
відео
1/8