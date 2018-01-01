«Ми мусимо оздоровити націю»: палка промова знаного декламатора вірша Шевченка у Володимирі. ВІДЕО

Дмитру Себію, який



Про це повідомляє



Відео, де Дмитро Себій читає вірша Шевченка, набрало мільйони переглядів і його «прокрутили» по центральних телеканалах України.



Промова Дмитра Себія 23-го серпня була не менш палкою.



Ось кілька цитат з неї:



«Ми мусимо оздоровити націю, бо нація з комплексом неповноцінності нікуди не може дійти.»



«Як казав Іван Франко, що йде поза рамками нації – це є чисте фарисейство. Інтернаціональні програми роблять з нації паству, для того щоб ослабити.»



«Ми мусимо собі повернути генну пам’ять. Щоб у наших документах ми могли засвідчити, що ми є українці. А ті, хто ворогі наші, вже під прапором нашим українським нас не забрали. Вони порушики Конституцію, бо стаття 11 говорить, що держава буде сприяти утвердженню корінної української нації. А чим ви можете посвідчити, що ви родовиті українці? Нічим.»



«Українська-неукраїнська влада.»



«Ми мусимо зробити звернення до Верховної Ради і виправити становище. І щоб мали відзнаку у свідоцтві про народження, про шлюб і у паспорті, що ми є родовиті українці. Тоді українська влада повинна прийняти декларацію корінних народів, яка прийнята ООН. Бо там ясно пишеться, що корінні народи мають мати при владі місць пропорційно до їхнього населення. Нас є 78% українців на Україні «родовитих». І так має бути при владі: від сільської до Верховної Ради. Нам це слово підмінюють на «етнічний» українець і ховаються за спини.»



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-го серпня під час заходу з нагоди Дня Державного прапора України у Володимирі-Волинському слово надали, який нещодавно віршем Шевченка прогнав священиків і прихожан УПЦ МП Про це повідомляє БУГ Відео, де Дмитро Себій читає вірша Шевченка, набрало мільйони переглядів і його «прокрутили» по центральних телеканалах України.Промова Дмитра Себія 23-го серпня була не менш палкою.Ось кілька цитат з неї:«Ми мусимо оздоровити націю, бо нація з комплексом неповноцінності нікуди не може дійти.»«Як казав Іван Франко, що йде поза рамками нації – це є чисте фарисейство. Інтернаціональні програми роблять з нації паству, для того щоб ослабити.»«Ми мусимо собі повернути генну пам’ять. Щоб у наших документах ми могли засвідчити, що ми є українці. А ті, хто ворогі наші, вже під прапором нашим українським нас не забрали. Вони порушики Конституцію, бо стаття 11 говорить, що держава буде сприяти утвердженню корінної української нації. А чим ви можете посвідчити, що ви родовиті українці? Нічим.»«Українська-неукраїнська влада.»«Ми мусимо зробити звернення до Верховної Ради і виправити становище. І щоб мали відзнаку у свідоцтві про народження, про шлюб і у паспорті, що ми є родовиті українці. Тоді українська влада повинна прийняти декларацію корінних народів, яка прийнята ООН. Бо там ясно пишеться, що корінні народи мають мати при владі місць пропорційно до їхнього населення. Нас є 78% українців на Україні «родовитих». І так має бути при владі: від сільської до Верховної Ради. Нам це слово підмінюють на «етнічний» українець і ховаються за спини.»

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