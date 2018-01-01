«Ми мусимо оздоровити націю»: палка промова знаного декламатора вірша Шевченка у Володимирі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:15
23-го серпня під час заходу з нагоди Дня Державного прапора України у Володимирі-Волинському слово надали Дмитру Себію, який нещодавно віршем Шевченка прогнав священиків і прихожан УПЦ МП.
Про це повідомляє БУГ.
Відео, де Дмитро Себій читає вірша Шевченка, набрало мільйони переглядів і його «прокрутили» по центральних телеканалах України.
Промова Дмитра Себія 23-го серпня була не менш палкою.
Ось кілька цитат з неї:
«Ми мусимо оздоровити націю, бо нація з комплексом неповноцінності нікуди не може дійти.»
«Як казав Іван Франко, що йде поза рамками нації – це є чисте фарисейство. Інтернаціональні програми роблять з нації паству, для того щоб ослабити.»
«Ми мусимо собі повернути генну пам’ять. Щоб у наших документах ми могли засвідчити, що ми є українці. А ті, хто ворогі наші, вже під прапором нашим українським нас не забрали. Вони порушики Конституцію, бо стаття 11 говорить, що держава буде сприяти утвердженню корінної української нації. А чим ви можете посвідчити, що ви родовиті українці? Нічим.»
«Українська-неукраїнська влада.»
«Ми мусимо зробити звернення до Верховної Ради і виправити становище. І щоб мали відзнаку у свідоцтві про народження, про шлюб і у паспорті, що ми є родовиті українці. Тоді українська влада повинна прийняти декларацію корінних народів, яка прийнята ООН. Бо там ясно пишеться, що корінні народи мають мати при владі місць пропорційно до їхнього населення. Нас є 78% українців на Україні «родовитих». І так має бути при владі: від сільської до Верховної Ради. Нам це слово підмінюють на «етнічний» українець і ховаються за спини.»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє БУГ.
Відео, де Дмитро Себій читає вірша Шевченка, набрало мільйони переглядів і його «прокрутили» по центральних телеканалах України.
Промова Дмитра Себія 23-го серпня була не менш палкою.
Ось кілька цитат з неї:
«Ми мусимо оздоровити націю, бо нація з комплексом неповноцінності нікуди не може дійти.»
«Як казав Іван Франко, що йде поза рамками нації – це є чисте фарисейство. Інтернаціональні програми роблять з нації паству, для того щоб ослабити.»
«Ми мусимо собі повернути генну пам’ять. Щоб у наших документах ми могли засвідчити, що ми є українці. А ті, хто ворогі наші, вже під прапором нашим українським нас не забрали. Вони порушики Конституцію, бо стаття 11 говорить, що держава буде сприяти утвердженню корінної української нації. А чим ви можете посвідчити, що ви родовиті українці? Нічим.»
«Українська-неукраїнська влада.»
«Ми мусимо зробити звернення до Верховної Ради і виправити становище. І щоб мали відзнаку у свідоцтві про народження, про шлюб і у паспорті, що ми є родовиті українці. Тоді українська влада повинна прийняти декларацію корінних народів, яка прийнята ООН. Бо там ясно пишеться, що корінні народи мають мати при владі місць пропорційно до їхнього населення. Нас є 78% українців на Україні «родовитих». І так має бути при владі: від сільської до Верховної Ради. Нам це слово підмінюють на «етнічний» українець і ховаються за спини.»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кіндер вітає волинян з Днем Незалежності
Останні новини
Костел у Любешові на фото 1920-х років
Сьогодні, 09:50
«Ми мусимо оздоровити націю»: палка промова знаного декламатора вірша Шевченка у Володимирі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:15
Волинянка за плантацію коноплі відбулася умовним терміном
Сьогодні, 08:14
Волинський краєзнавець повертає імена повстанців із небуття
Сьогодні, 06:58