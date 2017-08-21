Короваї, народні вироби та фотозони: на Волині фестиваль збере шанувальників національних традицій
Сьогодні, 18:28
На Волині фестиваль традиційної національної культури «Український коровай-сузір’я» вже водинадцяте збере всіх, хто любить та береже традиції.
Про це повідомляє Місто вечірнє.
Дійство відбудеться вже 30 вересня. Як і минулого року, гості з районів мають можливість представити на дійстві власні коровай, сніп та етномайданчик, привезти з собою фольклорний колектив.
Школи та дитячі садочки району демонструватимуть свої вироби з природного матеріалу, районний Будинок школяра проводитиме різноманітні майстер-класи, найменші ж матимуть змогу порозважатися у дитячому містечку.
Обіцяють члени оргкомітету й кілька цікавих фотозон, де кожен з присутніх зможе зробити колоритне фото на згадку.
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Про це повідомляє Місто вечірнє.
Дійство відбудеться вже 30 вересня. Як і минулого року, гості з районів мають можливість представити на дійстві власні коровай, сніп та етномайданчик, привезти з собою фольклорний колектив.
Школи та дитячі садочки району демонструватимуть свої вироби з природного матеріалу, районний Будинок школяра проводитиме різноманітні майстер-класи, найменші ж матимуть змогу порозважатися у дитячому містечку.
Обіцяють члени оргкомітету й кілька цікавих фотозон, де кожен з присутніх зможе зробити колоритне фото на згадку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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