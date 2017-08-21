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Короваї, народні вироби та фотозони: на Волині фестиваль збере шанувальників національних традицій

Короваї, народні вироби та фотозони: на Волині фестиваль збере шанувальників національних традицій
На Волині фестиваль традиційної національної культури «Український коровай-сузір’я» вже водинадцяте збере всіх, хто любить та береже традиції.

Про це повідомляє Місто вечірнє.

Дійство відбудеться вже 30 вересня. Як і минулого року, гості з районів мають можливість представити на дійстві власні коровай, сніп та етномайданчик, привезти з собою фольклорний колектив.

Школи та дитячі садочки району демонструватимуть свої вироби з природного матеріалу, районний Будинок школяра проводитиме різноманітні майстер-класи, найменші ж матимуть змогу порозважатися у дитячому містечку.

Обіцяють члени оргкомітету й кілька цікавих фотозон, де кожен з присутніх зможе зробити колоритне фото на згадку.

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Теги: фестиваль, Володимир-Волинський
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