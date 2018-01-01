У місті на Волині презентують велетенську сорочку, яку вишивали 2500 людей

У Ковелі презентують гігантську вишиванку, робота над якою тривала рік.Про це йдеться на офіційному сайті міської ради.Проект "З Батьківщиною в серці", ініціатором та організатором якого є ГО “Велика ідея”, стартував на День Незалежності 24 серпня 2017 року. Над створенням національної вишиванки працювали понад 2500 людей.Вражають і розміри традиційного українського вбрання - на виріб пішло аж 36 метрів тканини, а головна частина вишиванки (маніжка) має розміри 180 на 80 см. Пояс - 8 метрів.Дизайн розроблявся у Львові. Спочатку вишивання планувалося гладдю, відтак, на ній є частини у різних техніках.Впродовж року над створенням вишиванки працювали 26 трудових колективів та 15 загальноосвітніх шкіл Ковельщини, а також патріоти України з Нововолинська, Луганської, Донецької, Одеської, Львівської, Київської областей, гості з Італії, Великої Британії та США,Презентація вишитої сорочки та крайки (поясу) з національними орнаментами відбудеться сьогодні, 24 серпня, о 16:00 у парку Тараса Шевченка.