У місті на Волині презентують велетенську сорочку, яку вишивали 2500 людей
Сьогодні, 12:18
У Ковелі презентують гігантську вишиванку, робота над якою тривала рік.
Про це йдеться на офіційному сайті міської ради.
Проект "З Батьківщиною в серці", ініціатором та організатором якого є ГО “Велика ідея”, стартував на День Незалежності 24 серпня 2017 року. Над створенням національної вишиванки працювали понад 2500 людей.
Вражають і розміри традиційного українського вбрання - на виріб пішло аж 36 метрів тканини, а головна частина вишиванки (маніжка) має розміри 180 на 80 см. Пояс - 8 метрів.
Дизайн розроблявся у Львові. Спочатку вишивання планувалося гладдю, відтак, на ній є частини у різних техніках.
Впродовж року над створенням вишиванки працювали 26 трудових колективів та 15 загальноосвітніх шкіл Ковельщини, а також патріоти України з Нововолинська, Луганської, Донецької, Одеської, Львівської, Київської областей, гості з Італії, Великої Британії та США,
Презентація вишитої сорочки та крайки (поясу) з національними орнаментами відбудеться сьогодні, 24 серпня, о 16:00 у парку Тараса Шевченка.
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Про це йдеться на офіційному сайті міської ради.
Проект "З Батьківщиною в серці", ініціатором та організатором якого є ГО “Велика ідея”, стартував на День Незалежності 24 серпня 2017 року. Над створенням національної вишиванки працювали понад 2500 людей.
Вражають і розміри традиційного українського вбрання - на виріб пішло аж 36 метрів тканини, а головна частина вишиванки (маніжка) має розміри 180 на 80 см. Пояс - 8 метрів.
Дизайн розроблявся у Львові. Спочатку вишивання планувалося гладдю, відтак, на ній є частини у різних техніках.
Впродовж року над створенням вишиванки працювали 26 трудових колективів та 15 загальноосвітніх шкіл Ковельщини, а також патріоти України з Нововолинська, Луганської, Донецької, Одеської, Львівської, Київської областей, гості з Італії, Великої Британії та США,
Презентація вишитої сорочки та крайки (поясу) з національними орнаментами відбудеться сьогодні, 24 серпня, о 16:00 у парку Тараса Шевченка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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