«Можна я понесу прапора біля мого тата?» – маленький син загиблого на Сході волинянина

Василя Крищука на похоронах батька попросив понести біля труни прапор.



Про це у Facebook пише Олександр Приступа.



Нагадаємо, що







Без батька залишилося двоє синів. Як розповідають, Василь Крищук повинен був приїхати додому живим і повести свого старшого сина на свято 1 вересня.



"Опублікую тільки одне фото...Його сина Вадима, який підійшов до мене і запитав: "А можна я понесу прапора біля мого тата?" Відповісти я не міг, тому що сльози полилися в мене, я просто передав йому прапор. Василь залишив за собою сильне націоналістичне покоління. Загинув як Герой, але залишив покоління Героїв!" - наголосив Олександр Приступа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Син загиблого на Сході волинянинана похоронах батька попросив понести біля труни прапор.Про це у Facebook пишеНагадаємо, що про загибель Героя стало відомо 18 серпня. Василь загинув біля населеного пункту Золоте, де міст на Первомайськ. Куля ворожого снайпера потрапила між пластинами бронежилету. 22 серпня Героя провели в останню путь у Володимирі-Волинському.Без батька залишилося двоє синів. Як розповідають, Василь Крищук повинен був приїхати додому живим і повести свого старшого сина на свято 1 вересня."Опублікую тільки одне фото...Його сина Вадима, який підійшов до мене і запитав: "А можна я понесу прапора біля мого тата?" Відповісти я не міг, тому що сльози полилися в мене, я просто передав йому прапор. Василь залишив за собою сильне націоналістичне покоління. Загинув як Герой, але залишив покоління Героїв!" - наголосив Олександр Приступа.

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