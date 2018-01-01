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«Можна я понесу прапора біля мого тата?» – маленький син загиблого на Сході волинянина

«Можна я понесу прапора біля мого тата?» – маленький син загиблого на Сході волинянина
Син загиблого на Сході волинянина Василя Крищука на похоронах батька попросив понести біля труни прапор.

Про це у Facebook пише Олександр Приступа.

Нагадаємо, що про загибель Героя стало відомо 18 серпня. Василь загинув біля населеного пункту Золоте, де міст на Первомайськ. Куля ворожого снайпера потрапила між пластинами бронежилету.

22 серпня Героя провели в останню путь у Володимирі-Волинському.

Без батька залишилося двоє синів. Як розповідають, Василь Крищук повинен був приїхати додому живим і повести свого старшого сина на свято 1 вересня.

"Опублікую тільки одне фото...Його сина Вадима, який підійшов до мене і запитав: "А можна я понесу прапора біля мого тата?" Відповісти я не міг, тому що сльози полилися в мене, я просто передав йому прапор. Василь залишив за собою сильне націоналістичне покоління. Загинув як Герой, але залишив покоління Героїв!" - наголосив Олександр Приступа.

«Можна я понесу прапора біля мого тата?» – маленький син загиблого на Сході волинянина
«Можна я понесу прапора біля мого тата?» – маленький син загиблого на Сході волинянина

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Теги: воїн АТО, Василь Крищук, похорон
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