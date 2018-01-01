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У Луцьку стартував кубок Незалежності зі стрітболу. ФОТО

У Луцьку стартував кубок Незалежності зі стрітболу. ФОТО
У Луцьку відбулося офіційне відкриття луцького кубку Незалежності з стрітболу 3 на 3.

Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.

На відкритті були присутні директор департаменту сім'ї молоді та спорту Луцької міської ради Веремійчик Олексій, віце-президент федерації баскетболу міста Луцька Чайковський Дмитро. За кілька хвилин розпочнуться стрітбольні баталії.

Усіх охочих подивитися на спортивне дійство запрошують до головного корпусу СНУ.
У Луцьку стартував кубок Незалежності зі стрітболу. ФОТО
У Луцьку стартував кубок Незалежності зі стрітболу. ФОТО
У Луцьку стартував кубок Незалежності зі стрітболу. ФОТО
У Луцьку стартував кубок Незалежності зі стрітболу. ФОТО

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Теги: спорт, стрітбол, Луцьк
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