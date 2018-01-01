У Луцьку стартував кубок Незалежності зі стрітболу. ФОТО





Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.



На відкритті були присутні директор департаменту сім'ї молоді та спорту Луцької міської ради Веремійчик Олексій, віце-президент федерації баскетболу міста Луцька Чайковський Дмитро. За кілька хвилин розпочнуться стрітбольні баталії.



Усіх охочих подивитися на спортивне дійство запрошують до головного корпусу СНУ.



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