Голову Волинської ОДА нагородили орденом

Олександра Савченка відзначили орденом.



Про це йдеться на сторінці очільника краю у Facebook.



Так, після богослужіння в День Незалежності України митрополит Луцький та Волинський Михаїл вручив голові обласної державної адміністрації Олександрові Савченку високу нагороду - Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голову Волинської облдержадміністраціївідзначили орденом.Про це йдеться на сторінці очільника краю у Facebook.Так, після богослужіння в День Незалежності України митрополит Луцький та Волинськийвручив голові обласної державної адміністрації Олександрові Савченку високу нагороду - Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію