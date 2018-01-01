Голову Волинської ОДА нагородили орденом
Сьогодні, 10:43
Голову Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка відзначили орденом.
Про це йдеться на сторінці очільника краю у Facebook.
Так, після богослужіння в День Незалежності України митрополит Луцький та Волинський Михаїл вручив голові обласної державної адміністрації Олександрові Савченку високу нагороду - Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого.
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Про це йдеться на сторінці очільника краю у Facebook.
Так, після богослужіння в День Незалежності України митрополит Луцький та Волинський Михаїл вручив голові обласної державної адміністрації Олександрові Савченку високу нагороду - Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого.
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