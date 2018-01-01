вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Голову Волинської ОДА нагородили орденом

Голову Волинської ОДА нагородили орденом
Голову Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка відзначили орденом.

Про це йдеться на сторінці очільника краю у Facebook.

Так, після богослужіння в День Незалежності України митрополит Луцький та Волинський Михаїл вручив голові обласної державної адміністрації Олександрові Савченку високу нагороду - Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого.
Голову Волинської ОДА нагородили орденом
Голову Волинської ОДА нагородили орденом
Голову Волинської ОДА нагородили орденом


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинська ОДА, Олександр Савченко, орден
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Кватирко Олександр
Кватирко вітає волинян із Днем Незалежності!
Останні новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 24-26 серпня
Сьогодні, 11:00
На Волині п'яний водій врізався в автобус, четверо людей постраждали
Сьогодні, 10:52
Голову Волинської ОДА нагородили орденом
Сьогодні, 10:43
У Луцьку стартував кубок Незалежності зі стрітболу. ФОТО
Сьогодні, 10:38
У центрі Луцька показують святковий парад до Дня Незалежності. ФОТО
Сьогодні, 10:08
Схожі новини
На Волині стартував конкурс проектів, які фінансуватимуть з ДФРР На Волині стартував конкурс проектів, які фінансуватимуть з ДФРР
13 серпень, 17:53
Савченко наказав провести дисциплінарне провадження щодо чиновниці Савченко наказав провести дисциплінарне провадження щодо чиновниці
15 травень, 04:07
Побачили хоч одного губернатора: Савченко побував у волинській «глибинці» Побачили хоч одного губернатора: Савченко побував у волинській «глибинці»
19 квітень, 11:36
Лікарня, шахти, «Кроноспан»: Савченко «проінспектував» Нововолинськ Лікарня, шахти, «Кроноспан»: Савченко «проінспектував» Нововолинськ
15 квітень, 02:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО. ФОТО
Сьогодні, 11:44
 0
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
Сьогодні, 11:10
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 24-26 серпня
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині п'яний водій врізався в автобус, четверо людей постраждали
Сьогодні, 10:52
 0
Голову Волинської ОДА нагородили орденом
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8