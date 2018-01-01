вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині п'яний водій врізався в автобус, четверо людей постраждали

На Волині п'яний водій врізався в автобус, четверо людей постраждали
На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне водій Opel Kadett виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним автобусом Мercedes Sprinter сполученням Луцьк-Нововолинськ.

Аварія трапилася у п'ятницю, 23 серпня, близько 19:00, повідомляє патрульна поліція у Facebook.

В автобусі їхало 15 людей. 4 пасажирів отримали тілесні ушкодження.

«У легковика відлетіли колеса, а водій був в такому стані сильного алкогольного сп’яніння, що навіть не міг розмовляти. Маршрутка ж перекинулась. На щастя, всі залишились живі», - повідомив з місця події інспектор патрульної поліції Волині Ігор.

Відомо, що 48-річний винуватець автопригоди з Турійського району.
Оформленням матеріалів ДТП займалась слідчо-оперативна група.
На Волині п'яний водій врізався в автобус, четверо людей постраждали
На Волині п'яний водій врізався в автобус, четверо людей постраждали
На Волині п'яний водій врізався в автобус, четверо людей постраждали

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, п'яний за кермом
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Савченко Олександр
Савченко вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
Сьогодні, 11:10
Куди піти на вихідні у Луцьку: 24-26 серпня
Сьогодні, 11:00
На Волині п'яний водій врізався в автобус, четверо людей постраждали
Сьогодні, 10:52
Голову Волинської ОДА нагородили орденом
Сьогодні, 10:43
У Луцьку стартував кубок Незалежності зі стрітболу. ФОТО
Сьогодні, 10:38
Схожі новини
У лікарні помер мотоцикліст, якого збили поблизу Київського майдану у Луцьку У лікарні помер мотоцикліст, якого збили поблизу Київського майдану у Луцьку
23 серпень, 14:29
На Волині Opel врізався у ЗАЗ: постраждала жінка На Волині Opel врізався у ЗАЗ: постраждала жінка
23 серпень, 13:36
На Київському майдані у Луцьку зіткнулися бус і мотоцикліст. ФОТО На Київському майдані у Луцьку зіткнулися бус і мотоцикліст. ФОТО
23 серпень, 11:09
Під Луцьком «беха» на єврономерах влетіла у рейсовий автобус. ФОТО Під Луцьком «беха» на єврономерах влетіла у рейсовий автобус. ФОТО
22 серпень, 17:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО. ФОТО
Сьогодні, 11:44
 0
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
Сьогодні, 11:10
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 24-26 серпня
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині п'яний водій врізався в автобус, четверо людей постраждали
Сьогодні, 10:52
 0
Голову Волинської ОДА нагородили орденом
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8