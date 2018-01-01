На Волині п'яний водій врізався в автобус, четверо людей постраждали
Сьогодні, 10:52
На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне водій Opel Kadett виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним автобусом Мercedes Sprinter сполученням Луцьк-Нововолинськ.
Аварія трапилася у п'ятницю, 23 серпня, близько 19:00, повідомляє патрульна поліція у Facebook.
В автобусі їхало 15 людей. 4 пасажирів отримали тілесні ушкодження.
«У легковика відлетіли колеса, а водій був в такому стані сильного алкогольного сп’яніння, що навіть не міг розмовляти. Маршрутка ж перекинулась. На щастя, всі залишились живі», - повідомив з місця події інспектор патрульної поліції Волині Ігор.
Відомо, що 48-річний винуватець автопригоди з Турійського району.
Оформленням матеріалів ДТП займалась слідчо-оперативна група.
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Аварія трапилася у п'ятницю, 23 серпня, близько 19:00, повідомляє патрульна поліція у Facebook.
В автобусі їхало 15 людей. 4 пасажирів отримали тілесні ушкодження.
«У легковика відлетіли колеса, а водій був в такому стані сильного алкогольного сп’яніння, що навіть не міг розмовляти. Маршрутка ж перекинулась. На щастя, всі залишились живі», - повідомив з місця події інспектор патрульної поліції Волині Ігор.
Відомо, що 48-річний винуватець автопригоди з Турійського району.
Оформленням матеріалів ДТП займалась слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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