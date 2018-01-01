Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
Сьогодні, 11:10
Десятки лучан проїхалися містом у рамках велопробігу у вишиванках, який присвятили Дню Незалежності.
Стартував велопробіг 24-го серпня на Театральному майдані міста.
Учасники спортивно-патріотичного дійства проїхалися Луцьком за маршрутом тролейбуса №15.
Велосипедисти не лише одягнули ошатні вишиванки, а й причепили на свої двоколісні національну символіку. Ті ж, хто не мав велосипеда, могли орендувати його і також взяти участь у пробізі.
Під час дійства колону велосипедистів у вишиванках супроводжувала поліція.
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Стартував велопробіг 24-го серпня на Театральному майдані міста.
Учасники спортивно-патріотичного дійства проїхалися Луцьком за маршрутом тролейбуса №15.
Велосипедисти не лише одягнули ошатні вишиванки, а й причепили на свої двоколісні національну символіку. Ті ж, хто не мав велосипеда, могли орендувати його і також взяти участь у пробізі.
Під час дійства колону велосипедистів у вишиванках супроводжувала поліція.
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