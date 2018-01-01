У Луцьку вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО. ФОТО
Сьогодні, 11:44
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військовослужбовців.
Скорботні заходи відбулися зранку, 24-го серпня на Театральному майдані міста.
Заупокійну молитву разом із представниками різних конфесій виголосив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Після молитву присутні на заході представники обласної, місцевої влади, громадських організацій та небайдужі лучани поклали квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні» та «Загиблі за єдність України».
Насамкінець пролунав український гімн.
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Скорботні заходи відбулися зранку, 24-го серпня на Театральному майдані міста.
Заупокійну молитву разом із представниками різних конфесій виголосив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Після молитву присутні на заході представники обласної, місцевої влади, громадських організацій та небайдужі лучани поклали квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні» та «Загиблі за єдність України».
Насамкінець пролунав український гімн.
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