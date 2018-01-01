вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині впіймали браконьєрів, які збирали водорості для очищення води

На Волині впіймали браконьєрів, які збирали водорості для очищення води
На озері Світязь впіймали двох правопорушників, які займалися браконьєрством.

Про це йдеться на сторінці Шацького нацпарку у Facebook.

Працівники служби охорони Шацького національного природного парку виявили мешканців села Світязь, які займались браконьєрством. І мова на цей раз іде не про вилов риби, як зазвичай, а про добування кладофори.

Кладофора - це щільні темно-зелені кулі, утворені колоніями нитчастих зелених водоростей. І найголовніше, що вони є джерелом кисню та природним фільтром для водойми. Правопорушники природно-заповідного режиму пояснили добування кладофори потребою забезпечити киснем власний великий акваріум.

Фахівці Шацького нацпарку кажуть, що останнім часом добування кладофори набуває форм організованого і прибуткового бізнесу, який за короткий час може перетворити озера у брудні болітця.

Працівники служби охорони Шацького національного природного парку передали документи правоохоронним органам.
На Волині впіймали браконьєрів, які збирали водорості для очищення води
На Волині впіймали браконьєрів, які збирали водорості для очищення води
На Волині впіймали браконьєрів, які збирали водорості для очищення води

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: браконьєри, Світязь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Андрій Покровський Андрій
Покровський
 вітає лучан із Днем Незалежності!
Останні новини
На Волині впіймали браконьєрів, які збирали водорості для очищення води
Сьогодні, 18:00
В Україні заборонили популярний медпрепарат
Сьогодні, 17:40
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Сьогодні, 17:26
У Володимирі після ремонту дороги «забули» про тротуари. ФОТО
Сьогодні, 17:20
У Дніпрі чоловік звів рахунки з життям у свій день народження
Сьогодні, 17:08
Схожі новини
На Світязі втопилася мама з дитям На Світязі втопилася мама з дитям
23 серпень, 18:02
Дорогу біля Світязя хочуть зробити пішохідною Дорогу біля Світязя хочуть зробити пішохідною
23 серпень, 02:14
На Шацьких озерах посеред пляжу загубили дитину На Шацьких озерах посеред пляжу загубили дитину
21 серпень, 11:46
Житлові афери: у Світязі двох чоловіків «кинули» на гроші Житлові афери: у Світязі двох чоловіків «кинули» на гроші
21 серпень, 11:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині впіймали браконьєрів, які збирали водорості для очищення води
Сьогодні, 18:00
 0
В Україні заборонили популярний медпрепарат
Сьогодні, 17:40
 0
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Сьогодні, 17:26
 0
У Володимирі після ремонту дороги «забули» про тротуари. ФОТО
Сьогодні, 17:20
 0
У Дніпрі чоловік звів рахунки з життям у свій день народження
Сьогодні, 17:08
 0
Медіа
відео
1/8