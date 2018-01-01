На Волині впіймали браконьєрів, які збирали водорості для очищення води
Сьогодні, 18:00
На озері Світязь впіймали двох правопорушників, які займалися браконьєрством.
Про це йдеться на сторінці Шацького нацпарку у Facebook.
Працівники служби охорони Шацького національного природного парку виявили мешканців села Світязь, які займались браконьєрством. І мова на цей раз іде не про вилов риби, як зазвичай, а про добування кладофори.
Кладофора - це щільні темно-зелені кулі, утворені колоніями нитчастих зелених водоростей. І найголовніше, що вони є джерелом кисню та природним фільтром для водойми. Правопорушники природно-заповідного режиму пояснили добування кладофори потребою забезпечити киснем власний великий акваріум.
Фахівці Шацького нацпарку кажуть, що останнім часом добування кладофори набуває форм організованого і прибуткового бізнесу, який за короткий час може перетворити озера у брудні болітця.
Працівники служби охорони Шацького національного природного парку передали документи правоохоронним органам.
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Про це йдеться на сторінці Шацького нацпарку у Facebook.
Працівники служби охорони Шацького національного природного парку виявили мешканців села Світязь, які займались браконьєрством. І мова на цей раз іде не про вилов риби, як зазвичай, а про добування кладофори.
Кладофора - це щільні темно-зелені кулі, утворені колоніями нитчастих зелених водоростей. І найголовніше, що вони є джерелом кисню та природним фільтром для водойми. Правопорушники природно-заповідного режиму пояснили добування кладофори потребою забезпечити киснем власний великий акваріум.
Фахівці Шацького нацпарку кажуть, що останнім часом добування кладофори набуває форм організованого і прибуткового бізнесу, який за короткий час може перетворити озера у брудні болітця.
Працівники служби охорони Шацького національного природного парку передали документи правоохоронним органам.
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