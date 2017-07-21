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На Волині селяни знайшли боєприпаси часів Другої Світової

На Волині селяни знайшли боєприпаси часів Другої Світової
На Волині піротехніки знешкодили три боєприпаси часів минулої війни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

23 серпня працівники групи піротехнічних робіт знищили три боєприпаси часів Другої Світової війни, знайдені напередодні селянами під час сільськогосподарських робіт поблизу села Любитів Ковельського району, сіл Лобачівка та Пустомити Горохівського району.

Серед боєприпасів один 152-міліметровий артилерійський снаряд, одна 120-міліметрова мінометна міна та одна 1-кілограмова авіаційна бомба.

Боєприпаси вилучили та знищили їх в установленому порядку.

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Теги: боєприпаси, ДСНС
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