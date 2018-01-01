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Миколу Романюка вшанували у рідному селі. ФОТО

Миколу Романюка вшанували у рідному селі. ФОТО
У селі Золочівка, що на Рівненщині, молились за покійного луцького міського голову Миколу Романюка.

Вшанування пам'яті відбулось у п'ятницю, 24 серпня, пише інтернет-видання Волинь24.

Цього дня Миколі Романюку виповнилося б 60 років.

Панахиду відслужили у місцевому храмі, потому пам'ять міського голови вшанували на кладовищі.

Помолитись за Миколу Романюка прийшли рідні, друзі, колеги, односельчани.

Микола Романюк був міським головою з 2010 по 2017 роки. Відійшов у вічність 3 лютого 2017 року.
Миколу Романюка вшанували у рідному селі. ФОТО
Миколу Романюка вшанували у рідному селі. ФОТО
Миколу Романюка вшанували у рідному селі. ФОТО
Миколу Романюка вшанували у рідному селі. ФОТО
Миколу Романюка вшанували у рідному селі. ФОТО
Миколу Романюка вшанували у рідному селі. ФОТО
Миколу Романюка вшанували у рідному селі. ФОТО
Миколу Романюка вшанували у рідному селі. ФОТО


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Теги: Микола Романюк, Золочівка
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