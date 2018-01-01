Миколу Романюка вшанували у рідному селі. ФОТО

Миколу Романюка.



Вшанування пам'яті відбулось у п'ятницю, 24 серпня, пише інтернет-видання



Цього дня Миколі Романюку виповнилося б 60 років.



Панахиду відслужили у місцевому храмі, потому пам'ять міського голови вшанували на кладовищі.



Помолитись за Миколу Романюка прийшли рідні, друзі, колеги, односельчани.



Микола Романюк був міським головою з 2010 по 2017 роки. Відійшов у вічність 3 лютого 2017 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Золочівка, що на Рівненщині, молились за покійного луцького міського головуВшанування пам'яті відбулось у п'ятницю, 24 серпня, пише інтернет-видання Волинь24 Цього дня Миколі Романюку виповнилося б 60 років.Панахиду відслужили у місцевому храмі, потому пам'ять міського голови вшанували на кладовищі.Помолитись за Миколу Романюка прийшли рідні, друзі, колеги, односельчани.Микола Романюк був міським головою з 2010 по 2017 роки. Відійшов у вічність 3 лютого 2017 року.

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