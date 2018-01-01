Миколу Романюка вшанували у рідному селі. ФОТО
Сьогодні, 15:26
У селі Золочівка, що на Рівненщині, молились за покійного луцького міського голову Миколу Романюка.
Вшанування пам'яті відбулось у п'ятницю, 24 серпня, пише інтернет-видання Волинь24.
Цього дня Миколі Романюку виповнилося б 60 років.
Панахиду відслужили у місцевому храмі, потому пам'ять міського голови вшанували на кладовищі.
Помолитись за Миколу Романюка прийшли рідні, друзі, колеги, односельчани.
Микола Романюк був міським головою з 2010 по 2017 роки. Відійшов у вічність 3 лютого 2017 року.
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Вшанування пам'яті відбулось у п'ятницю, 24 серпня, пише інтернет-видання Волинь24.
Цього дня Миколі Романюку виповнилося б 60 років.
Панахиду відслужили у місцевому храмі, потому пам'ять міського голови вшанували на кладовищі.
Помолитись за Миколу Романюка прийшли рідні, друзі, колеги, односельчани.
Микола Романюк був міським головою з 2010 по 2017 роки. Відійшов у вічність 3 лютого 2017 року.
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