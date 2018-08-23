Відомий лучанин знявся у зворушливому відео до Дня Незалежності





Про це повідомляє



Так, українські зірки до 27-річниці Незалежності України вирішили нагадати світові, що українська нація має глибоке коріння.



Олександр Положинський, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко, Валерій Харчишин, Тарас Тополя, Ахтем Сейтаблаєв, Ірма Вітовська, Олег Скрипка, Іван Леньо, Наталка Карпа та Сергій Танчинець разом з радіостанцією Країна ФМ записали відеоролик "Нам не 27!".



У ролику вони "відмотують" історію України, показуючи її тривалість.



"1945 – 73 роки тому. Україна – одна з засновниць ООН", – нагадує Тарас Тополя.



"1916 рік – 102 роки тому. Перше виконання українського "Щедрика", – додає Олег Скрипка.



Далі – перша в світі Конституція Пилипа Орлика, заснування Києво-Могилянської академії, утворення Запорізької Січі, перша згадка про козаків, спорудження Софійського собору в Києві, хрещення Русі.



Ролик "відмотує" до 482 року – 1536 років тому, до першої згадки про Київ, коли Кий, Щек, Хорив і Либідь заснували місто.



"Ми одна з найдавніших держав у світі, яка вже давно є частиною великої європейської історії! Тому цю велику історію Українців, як нації, ми вирішили відобразити у ключових історичних подіях, що відбулись в Україні чи за участі українців.



Ми запросили до зйомок тих українців, які не просто поділяють нашу позицію, а своєю щоденною діяльністю популяризують українську мову, історію, культуру", – каже програмний директор радіостанції Роман Давидов.



Ролик також є з англомовними титрами – для іноземців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лідер гурту «Тартак», відомий український співак і шоумен, лучанин Сашко Положинський знявся у відео про історію України.Про це повідомляє Українська правда.Життя Так, українські зірки до 27-річниці Незалежності України вирішили нагадати світові, що українська нація має глибоке коріння.таразом з радіостанцією Країна ФМ записали відеоролик "Нам не 27!".У ролику вони "відмотують" історію України, показуючи її тривалість."1945 – 73 роки тому. Україна – одна з засновниць ООН", – нагадує Тарас Тополя."1916 рік – 102 роки тому. Перше виконання українського "Щедрика", – додає Олег Скрипка.Далі – перша в світі Конституція Пилипа Орлика, заснування Києво-Могилянської академії, утворення Запорізької Січі, перша згадка про козаків, спорудження Софійського собору в Києві, хрещення Русі.Ролик "відмотує" до 482 року – 1536 років тому, до першої згадки про Київ, коли Кий, Щек, Хорив і Либідь заснували місто."Ми одна з найдавніших держав у світі, яка вже давно є частиною великої європейської історії! Тому цю велику історію Українців, як нації, ми вирішили відобразити у ключових історичних подіях, що відбулись в Україні чи за участі українців.Ми запросили до зйомок тих українців, які не просто поділяють нашу позицію, а своєю щоденною діяльністю популяризують українську мову, історію, культуру", – каже програмний директор радіостанції Роман Давидов.Ролик також є з англомовними титрами – для іноземців.

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