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Лучани у вишиванках утворили велетенську вежу замку Любарта. ФОТО

Лучани у вишиванках утворили велетенську вежу замку Любарта. ФОТО
У Луцьку традиційно одинадцятий рік поспіль організували акцію «Українська вишиванка».

Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.

Цього року десятки лучан у вишиванках прийшли на Театральний майдан міста, аби утворити в‘їзну вежу замку Любарта.

"Хтось каже, що схоже на нашого лицаря. А що бачите ви?" - питають організатор дійства.
Лучани у вишиванках утворили велетенську вежу замку Любарта. ФОТО

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Теги: вишиванки, Луцьк, День Незалежності
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