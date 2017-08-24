Лучани у вишиванках утворили велетенську вежу замку Любарта. ФОТО
Сьогодні, 13:50
У Луцьку традиційно одинадцятий рік поспіль організували акцію «Українська вишиванка».
Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.
Цього року десятки лучан у вишиванках прийшли на Театральний майдан міста, аби утворити в‘їзну вежу замку Любарта.
"Хтось каже, що схоже на нашого лицаря. А що бачите ви?" - питають організатор дійства.
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Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.
Цього року десятки лучан у вишиванках прийшли на Театральний майдан міста, аби утворити в‘їзну вежу замку Любарта.
"Хтось каже, що схоже на нашого лицаря. А що бачите ви?" - питають організатор дійства.
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