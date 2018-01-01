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Андрій Куликов розповість у Луцьку як розпізнати фейк та протидіяти пропаганді

Андрій Куликов розповість у Луцьку як розпізнати фейк та протидіяти пропаганді
У рамках проекту Школа свідомого громадянина, який організовує Громадянський Рух "СВІДОМІ" із відкритою лекцією у Луцьку виступить український журналіст, радіо- і телеведучий, медіаексперт Андрій Куликов.

Захід відбудеться 4 вересня о 14 год в РЦ "Промінь", пише Конкурент.

Андрій Куликов розповість, як бути медіаграмотним, як розпізнати фейк, чи може бути журналістика об'єктивною в Україні, як Революція Гідності вплинула на українську журналістику та багато іншого.

Для реєстрації телефонуйте 099 215 50 75 або заповнюйте анкету
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeYb-JWfMqbEhcYo9…/viewform

Вхід вільний.
Андрій Куликов розповість у Луцьку як розпізнати фейк та протидіяти пропаганді

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Теги: Андрій Куликов, Свідомі, Луцьк
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