Андрій Куликов розповість у Луцьку як розпізнати фейк та протидіяти пропаганді

Андрій Куликов.



Захід відбудеться 4 вересня о 14 год в РЦ "Промінь", пише



Андрій Куликов розповість, як бути медіаграмотним, як розпізнати фейк, чи може бути журналістика об'єктивною в Україні, як Революція Гідності вплинула на українську журналістику та багато іншого.



Для реєстрації телефонуйте 099 215 50 75 або заповнюйте анкету

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeYb-JWfMqbEhcYo9…/viewform



Вхід вільний.



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