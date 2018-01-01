Андрій Куликов розповість у Луцьку як розпізнати фейк та протидіяти пропаганді
Сьогодні, 15:05
У рамках проекту Школа свідомого громадянина, який організовує Громадянський Рух "СВІДОМІ" із відкритою лекцією у Луцьку виступить український журналіст, радіо- і телеведучий, медіаексперт Андрій Куликов.
Захід відбудеться 4 вересня о 14 год в РЦ "Промінь", пише Конкурент.
Андрій Куликов розповість, як бути медіаграмотним, як розпізнати фейк, чи може бути журналістика об'єктивною в Україні, як Революція Гідності вплинула на українську журналістику та багато іншого.
Для реєстрації телефонуйте 099 215 50 75 або заповнюйте анкету
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeYb-JWfMqbEhcYo9…/viewform
Вхід вільний.
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Захід відбудеться 4 вересня о 14 год в РЦ "Промінь", пише Конкурент.
Андрій Куликов розповість, як бути медіаграмотним, як розпізнати фейк, чи може бути журналістика об'єктивною в Україні, як Революція Гідності вплинула на українську журналістику та багато іншого.
Для реєстрації телефонуйте 099 215 50 75 або заповнюйте анкету
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeYb-JWfMqbEhcYo9…/viewform
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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