Фотографуються і їдять морозиво: відвідувачі луцького зоопарку на День Незалежності. ФОТО





Про це йдеться на сторінці звіринцю у Facebook.



"Погода сприяє прогулянці, наші підопічні створюють відповідний настрій, а співробітники зорганізувати кілька фотозон - тож варіант візиту до зоопарку є оптимальним для гарного проведення часу", - йдеться у повідомленні.



Луцький зоопарк працює без вихідних, з 10.00 до 20.00.



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