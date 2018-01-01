Фотографуються і їдять морозиво: відвідувачі луцького зоопарку на День Незалежності. ФОТО
Сьогодні, 15:55
У луцькому зоопарку людно на День Незалежності: відвідувачі гуляють, спілкуються, фотографуються та смакують морозивом.
Про це йдеться на сторінці звіринцю у Facebook.
"Погода сприяє прогулянці, наші підопічні створюють відповідний настрій, а співробітники зорганізувати кілька фотозон - тож варіант візиту до зоопарку є оптимальним для гарного проведення часу", - йдеться у повідомленні.
Луцький зоопарк працює без вихідних, з 10.00 до 20.00.
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Про це йдеться на сторінці звіринцю у Facebook.
"Погода сприяє прогулянці, наші підопічні створюють відповідний настрій, а співробітники зорганізувати кілька фотозон - тож варіант візиту до зоопарку є оптимальним для гарного проведення часу", - йдеться у повідомленні.
Луцький зоопарк працює без вихідних, з 10.00 до 20.00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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