На Волині чоловік під час сварки двічі вистрілив з рушниці. ФОТО

У Ковелі затримали чоловіка, який посеред білого дня стріляв з рушниці.Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.У п'ятницю, 24 серпня, на вулиці Чубинського між двома чоловіками виник конфлікт.Один з них, за словами заявниці, здійснив два постріли з рушниці. Порушника негайно затримали.Також у нього знайшли мисливські ножі і протитанкову гранату.На місце викликали і слідчо-оперативну групу.Усі предмети слідчий вилучив для подальшої експертизи. Чоловіків доставили до відділку поліції.