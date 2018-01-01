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На Волині чоловік під час сварки двічі вистрілив з рушниці. ФОТО

На Волині чоловік під час сварки двічі вистрілив з рушниці. ФОТО
У Ковелі затримали чоловіка, який посеред білого дня стріляв з рушниці.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.

У п'ятницю, 24 серпня, на вулиці Чубинського між двома чоловіками виник конфлікт.Один з них, за словами заявниці, здійснив два постріли з рушниці. Порушника негайно затримали.

Також у нього знайшли мисливські ножі і протитанкову гранату.
На місце викликали і слідчо-оперативну групу.

Усі предмети слідчий вилучив для подальшої експертизи. Чоловіків доставили до відділку поліції.
На Волині чоловік під час сварки двічі вистрілив з рушниці. ФОТО
На Волині чоловік під час сварки двічі вистрілив з рушниці. ФОТО
На Волині чоловік під час сварки двічі вистрілив з рушниці. ФОТО
На Волині чоловік під час сварки двічі вистрілив з рушниці. ФОТО
На Волині чоловік під час сварки двічі вистрілив з рушниці. ФОТО

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Теги: сварка, постріли, Ковель
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