Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Сьогодні, 17:26
Традиційно до Дня Незалежності вулиця Лесі Українки стає мистецькою.
Народні майстри пропонують учасникам свята різноманітної краси вишиванки, вироби з глини, соломи, квіткові композиції, сопілки, вироби з дерева та бісеру, іграшки та інші вироби декоративно-прикладного мистецтва, - повідомили у луцькій мерії.
Чи не найбільшу увагу лучан та гостей міста привертають вишиванки. Вони вражають дивовижним багатством орнаментів та технікою вишивання.
Є тут й ошатні сорочки вишиті бісером, вишиванки ручної роботи, прості сорочки з народним мотивами.
Також є багато різноманітних віночків та намист, які купують дівчата, щоб причепуритися до свята. Діти роздивляються на усілякі народні іграшки та ляльки-мотанки.
Є великий вибір виробів з лози, сувеніри з дерева, інших природних матеріалів, глиняний посуд, вовняний народний одяг та багато іншого краму.
Святкової атмосфери дійству додають вуличні музиканти, які дарують людям чарівні мелодії та гарний настрій.
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Народні майстри пропонують учасникам свята різноманітної краси вишиванки, вироби з глини, соломи, квіткові композиції, сопілки, вироби з дерева та бісеру, іграшки та інші вироби декоративно-прикладного мистецтва, - повідомили у луцькій мерії.
Чи не найбільшу увагу лучан та гостей міста привертають вишиванки. Вони вражають дивовижним багатством орнаментів та технікою вишивання.
Є тут й ошатні сорочки вишиті бісером, вишиванки ручної роботи, прості сорочки з народним мотивами.
Також є багато різноманітних віночків та намист, які купують дівчата, щоб причепуритися до свята. Діти роздивляються на усілякі народні іграшки та ляльки-мотанки.
Є великий вибір виробів з лози, сувеніри з дерева, інших природних матеріалів, глиняний посуд, вовняний народний одяг та багато іншого краму.
Святкової атмосфери дійству додають вуличні музиканти, які дарують людям чарівні мелодії та гарний настрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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