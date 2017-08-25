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Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО

Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Традиційно до Дня Незалежності вулиця Лесі Українки стає мистецькою.

Народні майстри пропонують учасникам свята різноманітної краси вишиванки, вироби з глини, соломи, квіткові композиції, сопілки, вироби з дерева та бісеру, іграшки та інші вироби декоративно-прикладного мистецтва, - повідомили у луцькій мерії.

Чи не найбільшу увагу лучан та гостей міста привертають вишиванки. Вони вражають дивовижним багатством орнаментів та технікою вишивання.

Є тут й ошатні сорочки вишиті бісером, вишиванки ручної роботи, прості сорочки з народним мотивами.

Також є багато різноманітних віночків та намист, які купують дівчата, щоб причепуритися до свята. Діти роздивляються на усілякі народні іграшки та ляльки-мотанки.

Є великий вибір виробів з лози, сувеніри з дерева, інших природних матеріалів, глиняний посуд, вовняний народний одяг та багато іншого краму.

Святкової атмосфери дійству додають вуличні музиканти, які дарують людям чарівні мелодії та гарний настрій.

Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО
Ляльки, глечики, намиста: у центрі Луцька – колоритний ярмарок. ФОТО

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Теги: ярмарок, День Незалежності, фото
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