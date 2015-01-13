В Україні заборонили популярний медпрепарат





Про це йдеться в документі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, його опублікували на сайті відомства, - повідомляє



"Тимчасово заборонити реалізацію і застосування лікарського засобу Назо-спрей, спрей назальний 0,5 мг/мл, по 15 мг у контейнері з розпилювачем, в пачці з картону, серії 01711117", - сказано в документі.



Препарат заборонили у зв'язку з невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації реєстраційного посвідчення.

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