В Україні заборонили популярний медпрепарат
Сьогодні, 17:40
В Україні тимчасово заборонили ліки від нежитю Назо-спрей.
Про це йдеться в документі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, його опублікували на сайті відомства, - повідомляє gazeta.ua.
"Тимчасово заборонити реалізацію і застосування лікарського засобу Назо-спрей, спрей назальний 0,5 мг/мл, по 15 мг у контейнері з розпилювачем, в пачці з картону, серії 01711117", - сказано в документі.
Препарат заборонили у зв'язку з невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації реєстраційного посвідчення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в документі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, його опублікували на сайті відомства, - повідомляє gazeta.ua.
"Тимчасово заборонити реалізацію і застосування лікарського засобу Назо-спрей, спрей назальний 0,5 мг/мл, по 15 мг у контейнері з розпилювачем, в пачці з картону, серії 01711117", - сказано в документі.
Препарат заборонили у зв'язку з невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації реєстраційного посвідчення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Чорнуха вітає з Днем Незалежності України
Останні новини
Короваї, народні вироби та фотозони: на Волині фестиваль збере шанувальників національних традицій
Сьогодні, 18:28
В Україні заборонили популярний медпрепарат
Сьогодні, 17:40
У Володимирі після ремонту дороги «забули» про тротуари. ФОТО
Сьогодні, 17:20