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В Україні заборонили популярний медпрепарат

В Україні заборонили популярний медпрепарат
В Україні тимчасово заборонили ліки від нежитю Назо-спрей.

Про це йдеться в документі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, його опублікували на сайті відомства, - повідомляє gazeta.ua.

"Тимчасово заборонити реалізацію і застосування лікарського засобу Назо-спрей, спрей назальний 0,5 мг/мл, по 15 мг у контейнері з розпилювачем, в пачці з картону, серії 01711117", - сказано в документі.

Препарат заборонили у зв'язку з невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації реєстраційного посвідчення.

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Теги: медицина, заборона, ліки
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