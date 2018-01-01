Збірна України зі стронгмену у Луцьку перемогла збірну Європи. ФОТО
Сьогодні, 22:31
Збірна України зі стронгмену перемогла збірну європейських богатирів. Товариські змагання відбулися в День незалежності України, 24 серпня, в обласному центрі Волині.
Богатирі змагалися у Луцьку вже втретє, - пише "Волинська правда".
Цього разу строгмени обрали іншу локацію – неподалік РЦ «Промінь». До складу збірної України увійшли: Сергій Конюшок, Олександр Лашин, Віктор Юрченко, Олексій Новіков. За збірну Європи виступали: Рафал Кобиляж (Польща), Відас Блекайтіс (Литва), Маріс Лейтіс(Латвія), Родіон Сукман (Молдова). Головним рефері турніру був володар титулу Найсильніша людина планети, Заслужений майстер спорту України – Василь Вірастюк. Суддею змагань був й очільник Волинської федерації стронгмену Валерій Пельц.
Богатирі змагалися у шести вправах. Першою стала естафета, за результатами якої перемогу здобула збірна Європи. Зауважимо, що після цієї вправи зі змагань вибули травмовані Віктор Юрченко та Рафал Кобиляж, які в наступних видах змагань участі не брали.
У подвійному лог-ліфт, де спортсмени піднімали снаряд вагою 240 кг впевнену перемогу здобули українці, які зрівняли рахунок за результатами двох вправ. Після тяги платформи з автомобілем вагою 550 кг наші співвітчизники вирвалися вперед у рахунку.
Перемогла збірна України й в двох наступних дисциплінах – «дамблі» та «прогулянці фермера». Перемога в цих вправах дозволила українцям відірватися від опонентів на недосяжну відстань в рахунку.
Зауважимо вклад в командний успіх найсильнішої людини України останніх двох років киянина Олексія Новікова. Саме його неймовірний спурт у «прогулянці фермера» й допоміг нашим співвітчизникам перемогти.
Незважаючи на те, що в перетягуванні каната перемогла збірна Європи, загальну вікторію з рахунком 4-2 здобули саме українці.
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Богатирі змагалися у Луцьку вже втретє, - пише "Волинська правда".
Цього разу строгмени обрали іншу локацію – неподалік РЦ «Промінь». До складу збірної України увійшли: Сергій Конюшок, Олександр Лашин, Віктор Юрченко, Олексій Новіков. За збірну Європи виступали: Рафал Кобиляж (Польща), Відас Блекайтіс (Литва), Маріс Лейтіс(Латвія), Родіон Сукман (Молдова). Головним рефері турніру був володар титулу Найсильніша людина планети, Заслужений майстер спорту України – Василь Вірастюк. Суддею змагань був й очільник Волинської федерації стронгмену Валерій Пельц.
Богатирі змагалися у шести вправах. Першою стала естафета, за результатами якої перемогу здобула збірна Європи. Зауважимо, що після цієї вправи зі змагань вибули травмовані Віктор Юрченко та Рафал Кобиляж, які в наступних видах змагань участі не брали.
У подвійному лог-ліфт, де спортсмени піднімали снаряд вагою 240 кг впевнену перемогу здобули українці, які зрівняли рахунок за результатами двох вправ. Після тяги платформи з автомобілем вагою 550 кг наші співвітчизники вирвалися вперед у рахунку.
Перемогла збірна України й в двох наступних дисциплінах – «дамблі» та «прогулянці фермера». Перемога в цих вправах дозволила українцям відірватися від опонентів на недосяжну відстань в рахунку.
Зауважимо вклад в командний успіх найсильнішої людини України останніх двох років киянина Олексія Новікова. Саме його неймовірний спурт у «прогулянці фермера» й допоміг нашим співвітчизникам перемогти.
Незважаючи на те, що в перетягуванні каната перемогла збірна Європи, загальну вікторію з рахунком 4-2 здобули саме українці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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