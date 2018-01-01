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У самому центрі Луцька – аварія. ФОТО

У самому центрі Луцька – аварія. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю легковиків BMW та Opel трапилася у Луцьку вечірньої пори 24 серпня.

Про це повідомляють "Волинські новини" з посиланням на очевидців пригоди.

Відомо, що автівки не розминулися поруч із парковкою поблизу драмтеарту.

Зі слів очевидців, постраждалих унаслідок зіткнення немає, автівки отримали значних механічних пошкоджень.

На місці ДТП працюють патрульні.

У самому центрі Луцька – аварія. ФОТО
У самому центрі Луцька – аварія. ФОТО
У самому центрі Луцька – аварія. ФОТО
У самому центрі Луцька – аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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