У самому центрі Луцька – аварія. ФОТО
24 серпень, 23:09
Дорожньо-транспортна пригода за участю легковиків BMW та Opel трапилася у Луцьку вечірньої пори 24 серпня.
Про це повідомляють "Волинські новини" з посиланням на очевидців пригоди.
Відомо, що автівки не розминулися поруч із парковкою поблизу драмтеарту.
Зі слів очевидців, постраждалих унаслідок зіткнення немає, автівки отримали значних механічних пошкоджень.
На місці ДТП працюють патрульні.
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Про це повідомляють "Волинські новини" з посиланням на очевидців пригоди.
Відомо, що автівки не розминулися поруч із парковкою поблизу драмтеарту.
Зі слів очевидців, постраждалих унаслідок зіткнення немає, автівки отримали значних механічних пошкоджень.
На місці ДТП працюють патрульні.
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