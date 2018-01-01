У самому центрі Луцька – аварія. ФОТО





Про це повідомляють "



Відомо, що автівки не розминулися поруч із парковкою поблизу драмтеарту.



Зі слів очевидців, постраждалих унаслідок зіткнення немає, автівки отримали значних механічних пошкоджень.



На місці ДТП працюють патрульні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю легковиків BMW та Opel трапилася у Луцьку вечірньої пори 24 серпня.Про це повідомляють " Волинські новини " з посиланням на очевидців пригоди.Відомо, що автівки не розминулися поруч із парковкою поблизу драмтеарту.Зі слів очевидців, постраждалих унаслідок зіткнення немає, автівки отримали значних механічних пошкоджень.На місці ДТП працюють патрульні.

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