На Волині постать Кобзаря одягнули у велетенську вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 02:11
У Ковелі пам'ятник Кобзареві - великому українцеві Тарасові Шевченку - у День Незалежності одягнули у велетенську вишиванку, яку створювали рік.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Впродовж року ковельчани створювали чоловічу велетенську вишиванку для постаті Кобзаря, втіленій в монументі у нашому місті.
Рік тому право зробити перший хрестик надали головній кравчині цього незвичайного виробу Аллі Лущенковій. Далі естафету підхопили знана ковельська майстриня Ніна Габрилевич та маленька п’ятирічна ковельчанка Улянка Нечипорук.
Зробили стібки на сорочці і захисники донецького аеропорту, бійці 80-ї бригади Андрій Луцик та Віталій П’ясецький.
Понад дві з половиною тисячі людей різних поколінь долучились до спільної справи і разом створили унікальний виріб. Вражають і розміри традиційного українського вбрання, на який пішло аж 36 метрів тканини, а головна частина вишиванки (маніжка) має розміри 180 на 80 см. Пояс - 8 метрів.
Дизайн розробляли у Львові. Спочатку вишивання планували гладдю, відтак на ній є частини у різних техніках.
Впродовж року над створенням вишиванки працювали 26 трудових колективів та 15 загальноосвітніх шкіл Ковельщини, а також патріоти України з Нововолинська, Луганської, Донецької, Одеської, Львівської, Київської областей, гості з Італії, Великої Британії та США.
У День Незалежності біля пам’ятника Тарасу Шевченку, який вбрали у вишиванку, зібралось чимало ковельчан, які зробили спільне фото на згадку про знакову подію.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Впродовж року ковельчани створювали чоловічу велетенську вишиванку для постаті Кобзаря, втіленій в монументі у нашому місті.
Рік тому право зробити перший хрестик надали головній кравчині цього незвичайного виробу Аллі Лущенковій. Далі естафету підхопили знана ковельська майстриня Ніна Габрилевич та маленька п’ятирічна ковельчанка Улянка Нечипорук.
Зробили стібки на сорочці і захисники донецького аеропорту, бійці 80-ї бригади Андрій Луцик та Віталій П’ясецький.
Понад дві з половиною тисячі людей різних поколінь долучились до спільної справи і разом створили унікальний виріб. Вражають і розміри традиційного українського вбрання, на який пішло аж 36 метрів тканини, а головна частина вишиванки (маніжка) має розміри 180 на 80 см. Пояс - 8 метрів.
Дизайн розробляли у Львові. Спочатку вишивання планували гладдю, відтак на ній є частини у різних техніках.
Впродовж року над створенням вишиванки працювали 26 трудових колективів та 15 загальноосвітніх шкіл Ковельщини, а також патріоти України з Нововолинська, Луганської, Донецької, Одеської, Львівської, Київської областей, гості з Італії, Великої Британії та США.
У День Незалежності біля пам’ятника Тарасу Шевченку, який вбрали у вишиванку, зібралось чимало ковельчан, які зробили спільне фото на згадку про знакову подію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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