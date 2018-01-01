На Волині постать Кобзаря одягнули у велетенську вишиванку. ФОТО

У Ковелі пам'ятник Кобзареві - великому українцеві- у День Незалежності одягнули у велетенську вишиванку, яку створювали рік.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.Впродовж року ковельчани створювали чоловічу велетенську вишиванку для постаті Кобзаря, втіленій в монументі у нашому місті.Рік тому право зробити перший хрестик надали головній кравчині цього незвичайного виробу. Далі естафету підхопили знана ковельська майстринята маленька п’ятирічна ковельчанкаЗробили стібки на сорочці і захисники донецького аеропорту, бійці 80-ї бригадитаПонад дві з половиною тисячі людей різних поколінь долучились до спільної справи і разом створили унікальний виріб. Вражають і розміри традиційного українського вбрання, на який пішло аж 36 метрів тканини, а головна частина вишиванки (маніжка) має розміри 180 на 80 см. Пояс - 8 метрів.Дизайн розробляли у Львові. Спочатку вишивання планували гладдю, відтак на ній є частини у різних техніках.Впродовж року над створенням вишиванки працювали 26 трудових колективів та 15 загальноосвітніх шкіл Ковельщини, а також патріоти України з Нововолинська, Луганської, Донецької, Одеської, Львівської, Київської областей, гості з Італії, Великої Британії та США.У День Незалежності біля пам’ятника Тарасу Шевченку, який вбрали у вишиванку, зібралось чимало ковельчан, які зробили спільне фото на згадку про знакову подію.