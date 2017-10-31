Білорус віз через Волинь холодну зброю

У пункті пропуску «Дольськ» прикордонники виявили у білоруса холодну зброю. Ніж вилучили 24 серпня.Про це повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.Зранку в пункті пропуску «Дольськ», що на українсько – білоруському кордоні, під час проведення огляду транспортного засобу «Шкода» білоруської реєстрації прикордонний наряд виявив ніж, який за зовнішніми ознаками може бути холодною зброєю.Перевозив ножа в салоні своєї автівки громадянин Білорусі 1968 року народження.Наразі холодна зброя вилучена співробітниками Національної поліції в Волинській області. Очікують проведення експертизи.