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Білорус віз через Волинь холодну зброю

Білорус віз через Волинь холодну зброю
У пункті пропуску «Дольськ» прикордонники виявили у білоруса холодну зброю. Ніж вилучили 24 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.

Зранку в пункті пропуску «Дольськ», що на українсько – білоруському кордоні, під час проведення огляду транспортного засобу «Шкода» білоруської реєстрації прикордонний наряд виявив ніж, який за зовнішніми ознаками може бути холодною зброєю.

Перевозив ножа в салоні своєї автівки громадянин Білорусі 1968 року народження.

Наразі холодна зброя вилучена співробітниками Національної поліції в Волинській області. Очікують проведення експертизи.



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Теги: холодна зброя, булорус, Дольськ, ніж
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