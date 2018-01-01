Сучасно та віртуозно: у Луцьку «Шпилясті кобзарі» вразили грою на бандурі. ФОТО





У рамках акції з-поміж інших виступив вже знаний містянами гурт бандуристів "Шпилясті кобзарі", - йдеться на сайті



Виступ гурту став родзинкою цьогорічного проекту «Кобзарське віче». Молоді, колоритні та завзяті бандуристи у стилі «музичний шарж» виконували авторські пісні, інструментальні твори, cover-версії світових хітів та українських народних пісень у сучасному форматі. Вітаючи мешканців нашого міста із Днем Незалежності України, колектив продемонстрував можливості унікального, саме українського народного інструменту – бандури.



Окрім цього, учасники заходу та усі присутні на Театральному майдані долучилися до Всесвітньої синхронної молитви за Україну, яка відбулася о 18.00 за Київським часом. Під керівництвом військових капеланів Волині усі разом заспівали відомий твір Миколи Лисенка “Боже великий, єдиний, нам Україну храни....”, який ще називають духовним гімном України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 24 серпня з нагоди 27-ї річниці Незалежності України на Театральному майдані відбулася традиційна мистецька акція «Кобзарське віче».У рамках акції з-поміж інших виступив вже знаний містянами гурт бандуристів "Шпилясті кобзарі", - йдеться на сайті Луцької міської ради Виступ гурту став родзинкою цьогорічного проекту «Кобзарське віче». Молоді, колоритні та завзяті бандуристи у стилі «музичний шарж» виконували авторські пісні, інструментальні твори, cover-версії світових хітів та українських народних пісень у сучасному форматі. Вітаючи мешканців нашого міста із Днем Незалежності України, колектив продемонстрував можливості унікального, саме українського народного інструменту – бандури.Окрім цього, учасники заходу та усі присутні на Театральному майдані долучилися до Всесвітньої синхронної молитви за Україну, яка відбулася о 18.00 за Київським часом. Під керівництвом військових капеланів Волині усі разом заспівали відомий твір“Боже великий, єдиний, нам Україну храни....”, який ще називають духовним гімном України.

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