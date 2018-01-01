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Сучасно та віртуозно: у Луцьку «Шпилясті кобзарі» вразили грою на бандурі. ФОТО

Сучасно та віртуозно: у Луцьку «Шпилясті кобзарі» вразили грою на бандурі. ФОТО
У Луцьку 24 серпня з нагоди 27-ї річниці Незалежності України на Театральному майдані відбулася традиційна мистецька акція «Кобзарське віче».

У рамках акції з-поміж інших виступив вже знаний містянами гурт бандуристів "Шпилясті кобзарі", - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Виступ гурту став родзинкою цьогорічного проекту «Кобзарське віче». Молоді, колоритні та завзяті бандуристи у стилі «музичний шарж» виконували авторські пісні, інструментальні твори, cover-версії світових хітів та українських народних пісень у сучасному форматі. Вітаючи мешканців нашого міста із Днем Незалежності України, колектив продемонстрував можливості унікального, саме українського народного інструменту – бандури.

Окрім цього, учасники заходу та усі присутні на Театральному майдані долучилися до Всесвітньої синхронної молитви за Україну, яка відбулася о 18.00 за Київським часом. Під керівництвом військових капеланів Волині усі разом заспівали відомий твір Миколи Лисенка “Боже великий, єдиний, нам Україну храни....”, який ще називають духовним гімном України.

Сучасно та віртуозно: у Луцьку «Шпилясті кобзарі» вразили грою на бандурі. ФОТО
Сучасно та віртуозно: у Луцьку «Шпилясті кобзарі» вразили грою на бандурі. ФОТО
Сучасно та віртуозно: у Луцьку «Шпилясті кобзарі» вразили грою на бандурі. ФОТО
Сучасно та віртуозно: у Луцьку «Шпилясті кобзарі» вразили грою на бандурі. ФОТО
Сучасно та віртуозно: у Луцьку «Шпилясті кобзарі» вразили грою на бандурі. ФОТО
Сучасно та віртуозно: у Луцьку «Шпилясті кобзарі» вразили грою на бандурі. ФОТО
Сучасно та віртуозно: у Луцьку «Шпилясті кобзарі» вразили грою на бандурі. ФОТО
Сучасно та віртуозно: у Луцьку «Шпилясті кобзарі» вразили грою на бандурі. ФОТО
Сучасно та віртуозно: у Луцьку «Шпилясті кобзарі» вразили грою на бандурі. ФОТО
Сучасно та віртуозно: у Луцьку «Шпилясті кобзарі» вразили грою на бандурі. ФОТО



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Теги: Шпилясті кобзарі, бандура, Луцьк, День Незалежності
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