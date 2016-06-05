У Польщі підрахували, скільки щомісяця отримують українські заробітчани
Сьогодні, 08:19
Три чверті українських заробітчан у Польщі отримують щонайменше 2,5 тисячі злотих на місяць. Це приблизно відповідає $ 675 або 19 тисячам гривень.
Про це повідомляє ТСН.
За даними компанії по працевлаштуванню Personnel Service, 45% українців заробляють понад 3000 злотих, тобто більше $ 810 або 22,6 тисяч гривень. Лише 4,7% наших громадян отримують мінімальну польську зарплату 1550 злотих, що на українські гроші приблизно відповідає сумі в 11,6 тисячі гривень.
За словами президента Personnel Service Кшиштофа Інгльота, українці заробляють приблизно стільки ж, як і поляки. Він зазначив, що іноді може складатися враження, що українці заробляють більше поляків, але це тому, що вони більш охоче беруть понаднормові години. З точки зору роботодавців, працівники-мігранти не дешевші місцевих працівників, але все більше фірм, враховуючи проблеми з набором працівників, схильні платити українцям навіть більше, ніж полякам.
При цьому витрати українських трудових мігрантів вельми невеликі. Майже 90% з них витрачають менше 1000 злотих ($ 270 або 7,5 тис. гривень). За даними dt.ua, в першому кварталі українці перевели з Польщі 2,9 млрд злотих (понад $ 800 млн). Нацбанк очікує зростання обсягу грошових переказів в Україну від трудових мігрантів в поточному році на 24,7%, тобто до $ 11,6 млрд. В 2019 році надходження від трудової міграції, за прогнозами фахівців, також будуть зростати.
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Про це повідомляє ТСН.
За даними компанії по працевлаштуванню Personnel Service, 45% українців заробляють понад 3000 злотих, тобто більше $ 810 або 22,6 тисяч гривень. Лише 4,7% наших громадян отримують мінімальну польську зарплату 1550 злотих, що на українські гроші приблизно відповідає сумі в 11,6 тисячі гривень.
За словами президента Personnel Service Кшиштофа Інгльота, українці заробляють приблизно стільки ж, як і поляки. Він зазначив, що іноді може складатися враження, що українці заробляють більше поляків, але це тому, що вони більш охоче беруть понаднормові години. З точки зору роботодавців, працівники-мігранти не дешевші місцевих працівників, але все більше фірм, враховуючи проблеми з набором працівників, схильні платити українцям навіть більше, ніж полякам.
При цьому витрати українських трудових мігрантів вельми невеликі. Майже 90% з них витрачають менше 1000 злотих ($ 270 або 7,5 тис. гривень). За даними dt.ua, в першому кварталі українці перевели з Польщі 2,9 млрд злотих (понад $ 800 млн). Нацбанк очікує зростання обсягу грошових переказів в Україну від трудових мігрантів в поточному році на 24,7%, тобто до $ 11,6 млрд. В 2019 році надходження від трудової міграції, за прогнозами фахівців, також будуть зростати.
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