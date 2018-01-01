Волиняни отримали нагороди від Порошенка
Сьогодні, 09:27
З нагоди Дня Незалежності України Президент України Петро Порошенко відзначив ряд волинян.
Про це йдеться в Указі на сайті глави держави, - пише інтернет-видання "Волинь24".
Зокрема заступник директора Волинського коледжу культури і мистецтв імені І. Стравінського Антон Антонюк нагороджений медаллю «За працю і звитягу».
Ще п’ятьом волинянам присвоєні почесні звання.
Завідувач кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор юридичних наук, професор Михайло Яцишин став заслуженим діячем науки і техніки України, музикант Сергій Шишкін – заслуженим діячем мистецтв України, завідувач відділення Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Олександр Кругляк – заслуженим лікарем України.
Також лісничому Клітицького лісництва державного підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство» Анатолієві Бащуку присвоєне почесне звання «Заслужений лісівник України», а директорці Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи Валентині Борисюк – «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
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Про це йдеться в Указі на сайті глави держави, - пише інтернет-видання "Волинь24".
Зокрема заступник директора Волинського коледжу культури і мистецтв імені І. Стравінського Антон Антонюк нагороджений медаллю «За працю і звитягу».
Ще п’ятьом волинянам присвоєні почесні звання.
Завідувач кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор юридичних наук, професор Михайло Яцишин став заслуженим діячем науки і техніки України, музикант Сергій Шишкін – заслуженим діячем мистецтв України, завідувач відділення Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Олександр Кругляк – заслуженим лікарем України.
Також лісничому Клітицького лісництва державного підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство» Анатолієві Бащуку присвоєне почесне звання «Заслужений лісівник України», а директорці Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи Валентині Борисюк – «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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