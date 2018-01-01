Волиняни отримали нагороди від Порошенка

Петро Порошенко відзначив ряд волинян.



Про це йдеться в Указі на сайті глави держави, - пише інтернет-видання "



Зокрема заступник директора Волинського коледжу культури і мистецтв імені І. Стравінського Антон Антонюк нагороджений медаллю «За працю і звитягу».



Ще п’ятьом волинянам присвоєні почесні звання.



Завідувач кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор юридичних наук, професор Михайло Яцишин став заслуженим діячем науки і техніки України, музикант Сергій Шишкін – заслуженим діячем мистецтв України, завідувач відділення Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Олександр Кругляк – заслуженим лікарем України.



Також лісничому Клітицького лісництва державного підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство» Анатолієві Бащуку присвоєне почесне звання «Заслужений лісівник України», а директорці Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи Валентині Борисюк – «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».



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