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Для лучан створили пам'ятку з правилами поведінки під час прощання з Героями

Для лучан створили пам'ятку з правилами поведінки під час прощання з Героями
Інформаційна служба єпархії з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла підготувала спеціальний документ: «Як поводитися, коли хоронимо воїна. Пам’ятка для лучан». Її оприлюднили на сайті Волинської єпархії.

Одержавши звістку, що загинув захисник України, зокрема, лучанин, згадаймо: він віддав своє життя за незалежність нашої Батьківщини загалом і за свободу кожного свого земляка зокрема.

Тому треба вдячно сприймати цю велику жертву, молитися за упокоєння його душі, підтримати духовно та, якщо можливо, матеріально скорботну родину.

Окрім того, варто:

Прийти до храму й помолитися за загиблого під час відправи похорону.

Разом із хресним ходом провести спочилого бійця на Театральний майдан, де проходить громадська панахида.

Взяти участь у процесії вулицями міста, яка супроводжує тіло воїна до місця вічного спочинку.

Якщо нема змоги виконати все зазначене вище, але Ви опинилися на тротуарі вулиці, якою проходить процесія, – вшануйте героя, ставши навколішки або хоч би стоячи схиліть голову та помоліться за нього.

Коли хресний хід застав Вас у транспорті, що зупинився, – вийдіть із автомобіля і зробіть те ж саме, що й пішоходи.

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Теги: Герої, загибель, Луцьк, війна
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