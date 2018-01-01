Для лучан створили пам'ятку з правилами поведінки під час прощання з Героями
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Інформаційна служба єпархії з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла підготувала спеціальний документ: «Як поводитися, коли хоронимо воїна. Пам’ятка для лучан». Її оприлюднили на сайті Волинської єпархії.
Одержавши звістку, що загинув захисник України, зокрема, лучанин, згадаймо: він віддав своє життя за незалежність нашої Батьківщини загалом і за свободу кожного свого земляка зокрема.
Тому треба вдячно сприймати цю велику жертву, молитися за упокоєння його душі, підтримати духовно та, якщо можливо, матеріально скорботну родину.
Окрім того, варто:
Прийти до храму й помолитися за загиблого під час відправи похорону.
Разом із хресним ходом провести спочилого бійця на Театральний майдан, де проходить громадська панахида.
Взяти участь у процесії вулицями міста, яка супроводжує тіло воїна до місця вічного спочинку.
Якщо нема змоги виконати все зазначене вище, але Ви опинилися на тротуарі вулиці, якою проходить процесія, – вшануйте героя, ставши навколішки або хоч би стоячи схиліть голову та помоліться за нього.
Коли хресний хід застав Вас у транспорті, що зупинився, – вийдіть із автомобіля і зробіть те ж саме, що й пішоходи.
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Одержавши звістку, що загинув захисник України, зокрема, лучанин, згадаймо: він віддав своє життя за незалежність нашої Батьківщини загалом і за свободу кожного свого земляка зокрема.
Тому треба вдячно сприймати цю велику жертву, молитися за упокоєння його душі, підтримати духовно та, якщо можливо, матеріально скорботну родину.
Окрім того, варто:
Прийти до храму й помолитися за загиблого під час відправи похорону.
Разом із хресним ходом провести спочилого бійця на Театральний майдан, де проходить громадська панахида.
Взяти участь у процесії вулицями міста, яка супроводжує тіло воїна до місця вічного спочинку.
Якщо нема змоги виконати все зазначене вище, але Ви опинилися на тротуарі вулиці, якою проходить процесія, – вшануйте героя, ставши навколішки або хоч би стоячи схиліть голову та помоліться за нього.
Коли хресний хід застав Вас у транспорті, що зупинився, – вийдіть із автомобіля і зробіть те ж саме, що й пішоходи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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