Для лучан створили пам'ятку з правилами поведінки під час прощання з Героями

Михаїла підготувала спеціальний документ: «Як поводитися, коли хоронимо воїна. Пам’ятка для лучан». Її оприлюднили на сайті



Одержавши звістку, що загинув захисник України, зокрема, лучанин, згадаймо: він віддав своє життя за незалежність нашої Батьківщини загалом і за свободу кожного свого земляка зокрема.



Тому треба вдячно сприймати цю велику жертву, молитися за упокоєння його душі, підтримати духовно та, якщо можливо, матеріально скорботну родину.



Окрім того, варто:



Прийти до храму й помолитися за загиблого під час відправи похорону.



Разом із хресним ходом провести спочилого бійця на Театральний майдан, де проходить громадська панахида.



Взяти участь у процесії вулицями міста, яка супроводжує тіло воїна до місця вічного спочинку.



Якщо нема змоги виконати все зазначене вище, але Ви опинилися на тротуарі вулиці, якою проходить процесія, – вшануйте героя, ставши навколішки або хоч би стоячи схиліть голову та помоліться за нього.



Коли хресний хід застав Вас у транспорті, що зупинився, – вийдіть із автомобіля і зробіть те ж саме, що й пішоходи.

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