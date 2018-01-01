Синоптики попереджають про грози на Волині
Сьогодні, 10:07
На Волині у суботу, 25 серпня, та у неділю, 26 серпня, можливі грози.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Так, на 25 серпня прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 25-30º.
26 серпня - теж мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 21-26º.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Так, на 25 серпня прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 25-30º.
26 серпня - теж мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 21-26º.
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