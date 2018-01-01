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Синоптики попереджають про грози на Волині

Синоптики попереджають про грози на Волині
На Волині у суботу, 25 серпня, та у неділю, 26 серпня, можливі грози.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Так, на 25 серпня прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 25-30º.

26 серпня - теж мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 21-26º.

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Теги: Волинь, гроза, прогноз погоди, синоптики
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