Синоптики попереджають про грози на Волині





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Так, на 25 серпня прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 25-30º.



26 серпня - теж мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 21-26º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у суботу, 25 серпня, та у неділю, 26 серпня, можливі грози.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Так, на 25 серпня прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 25-30º.26 серпня - теж мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 21-26º.

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