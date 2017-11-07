У Луцьку просять прибрати з вулиці автівку-розвалюху
Сьогодні, 11:50
У Луцьку просять, аби відповідні служби прибрали покинутий автомобіль з вулиці Степана Бандери.
Про це на платформі «Відкрите місто» написала Ірина Кашуба.
Жінка повідомила, що на дорозі біля будинку №10 на вулиці Степана Бандери у Луцьку стоїть мікроавтобус Volkswagen без номерних знаків, «судячи з зовнішнього вигляду давно покинутий».
На підтвердження своїх слів авторка звернення додала світлини іржавого буса, залишеного практично у центрі міста, і звернулась до відповідних служб з проханням «вжити активних заходів».
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Про це на платформі «Відкрите місто» написала Ірина Кашуба.
Жінка повідомила, що на дорозі біля будинку №10 на вулиці Степана Бандери у Луцьку стоїть мікроавтобус Volkswagen без номерних знаків, «судячи з зовнішнього вигляду давно покинутий».
На підтвердження своїх слів авторка звернення додала світлини іржавого буса, залишеного практично у центрі міста, і звернулась до відповідних служб з проханням «вжити активних заходів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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