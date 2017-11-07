У Луцьку просять прибрати з вулиці автівку-розвалюху





Про це на платформі «Ірина Кашуба.



Жінка повідомила, що на дорозі біля будинку №10 на вулиці Степана Бандери у Луцьку стоїть мікроавтобус Volkswagen без номерних знаків, «судячи з зовнішнього вигляду давно покинутий».



На підтвердження своїх слів авторка звернення додала світлини іржавого буса, залишеного практично у центрі міста, і звернулась до відповідних служб з проханням «вжити активних заходів».





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