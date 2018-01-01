На Волині державні свята минули без порушень, – поліція

Під час проведення державних свят волинська поліція працювала в посиленому режимі. На охорону публічної безпеки і правопорядку 23 та 24 серпня було задіяно понад 400 поліцейських.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Правоохоронці працювали в цілях запобігання та недопущення правопорушень, виявлення факторів можливої загрози та оперативного реагування на протиправні дії.Усього на території області відбулося 53 масових заходи на честь 27-річниці Незалежності України та 34 заходи приурочені до Дня Державного Прапора, у яких взяли участь понад 26 тисяч громадян.Завдяки вжитим заходам державні свята пройшли спокійно, грубих порушень правопорядку не допустили.