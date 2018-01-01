вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині державні свята минули без порушень, – поліція

На Волині державні свята минули без порушень, – поліція
Під час проведення державних свят волинська поліція працювала в посиленому режимі. На охорону публічної безпеки і правопорядку 23 та 24 серпня було задіяно понад 400 поліцейських.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Правоохоронці працювали в цілях запобігання та недопущення правопорушень, виявлення факторів можливої загрози та оперативного реагування на протиправні дії.

Усього на території області відбулося 53 масових заходи на честь 27-річниці Незалежності України та 34 заходи приурочені до Дня Державного Прапора, у яких взяли участь понад 26 тисяч громадян.

Завдяки вжитим заходам державні свята пройшли спокійно, грубих порушень правопорядку не допустили.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: державні свята, День Незалежності, охорона порядку, поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Юлія Вусенко Юлія
Вусенко вітає волинян з Днем Незалежності України!
Останні новини
Повідомили, чи скасують у Луцьку джазовий фестиваль в День жалоби
Сьогодні, 11:11
На Волині державні свята минули без порушень, – поліція
Сьогодні, 10:50
Синоптики попереджають про грози на Волині
Сьогодні, 10:07
Для лучан створили пам'ятку з правилами поведінки під час прощання з Героями
Сьогодні, 09:41
Волиняни отримали нагороди від Порошенка
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
Волиняни отримали нагороди від Порошенка Волиняни отримали нагороди від Порошенка
Сьогодні, 09:27
На Волині постать Кобзаря одягнули у велетенську вишиванку. ФОТО На Волині постать Кобзаря одягнули у велетенську вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 02:11
У Нововолинську пограбували жінку У Нововолинську пограбували жінку
23 серпень, 13:57
Розшукують волинянина-гвалтівника, який ухиляється від покарання. ФОТО Розшукують волинянина-гвалтівника, який ухиляється від покарання. ФОТО
23 серпень, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, чи скасують у Луцьку джазовий фестиваль в День жалоби
Сьогодні, 11:11
 0
На Волині державні свята минули без порушень, – поліція
Сьогодні, 10:50
 0
Синоптики попереджають про грози на Волині
Сьогодні, 10:07
 0
Для лучан створили пам'ятку з правилами поведінки під час прощання з Героями
Сьогодні, 09:41
 0
Волиняни отримали нагороди від Порошенка
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8