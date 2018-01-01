На Волині державні свята минули без порушень, – поліція
Сьогодні, 10:50
Під час проведення державних свят волинська поліція працювала в посиленому режимі. На охорону публічної безпеки і правопорядку 23 та 24 серпня було задіяно понад 400 поліцейських.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Правоохоронці працювали в цілях запобігання та недопущення правопорушень, виявлення факторів можливої загрози та оперативного реагування на протиправні дії.
Усього на території області відбулося 53 масових заходи на честь 27-річниці Незалежності України та 34 заходи приурочені до Дня Державного Прапора, у яких взяли участь понад 26 тисяч громадян.
Завдяки вжитим заходам державні свята пройшли спокійно, грубих порушень правопорядку не допустили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Правоохоронці працювали в цілях запобігання та недопущення правопорушень, виявлення факторів можливої загрози та оперативного реагування на протиправні дії.
Усього на території області відбулося 53 масових заходи на честь 27-річниці Незалежності України та 34 заходи приурочені до Дня Державного Прапора, у яких взяли участь понад 26 тисяч громадян.
Завдяки вжитим заходам державні свята пройшли спокійно, грубих порушень правопорядку не допустили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Вусенко вітає волинян з Днем Незалежності України!
Останні новини
На Волині державні свята минули без порушень, – поліція
Сьогодні, 10:50
Синоптики попереджають про грози на Волині
Сьогодні, 10:07
Волиняни отримали нагороди від Порошенка
Сьогодні, 09:27