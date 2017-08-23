вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, чи скасують у Луцьку джазовий фестиваль в День жалоби

Повідомили, чи скасують у Луцьку джазовий фестиваль в День жалоби
Організатори Міжнародного джазового фестивалю «Art Jazz 2018» повідомили, що не скасовуватимуть захід 26 серпня у зв'язку з Днем жалоби.

Про це повідомляє прес-служба фестивалю.

"Нам невимовно шкода, що війна забрала життя ще одного сміливця, патріота і захисника України. Сумуємо разом з усім містом і розпочнемо захід хвилиною мовчання в пам´ять про загиблого. Концертну програму другого фестивального дня скореговано, але скасовано не буде", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Додають, що Луцькрада погодила проведення фестивалю, незважаючи на сумні обставини, адже він не є комерційним, а соціальним проектом з благодійною складовою. До того ж, щорічно під час заходу збирають кошти на підтримку наших бійців, військових госпіталів і реабілітаційні програми. "Плануємо робити це і надалі", - кажуть організатори.

Нагадаємо, в ніч на 23 серпня в результаті снайперського обстрілу загинув лейтенант 128-ї гірсько-піхотної бригади, Георгій Ольховський. Кримчанин за походженням, в останні кілька років окупаціїї він із сім'єю проживав у Луцьку, тому місто оголосило нелідю, 26 серпня, Днем жалоби.

Учора ж, 24 серпня, тисячі людей на колінах зустріли тіло Георгія Ольховського на Театральному майдані Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: джаз, фестиваль, Луцьк, День жалоби
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Тарас Яковлев Тарас
Яковлев вітає волинян з Днем Незалежності!
Останні новини
Повідомили, чи скасують у Луцьку джазовий фестиваль в День жалоби
Сьогодні, 11:11
На Волині державні свята минули без порушень, – поліція
Сьогодні, 10:50
Синоптики попереджають про грози на Волині
Сьогодні, 10:07
Для лучан створили пам'ятку з правилами поведінки під час прощання з Героями
Сьогодні, 09:41
Волиняни отримали нагороди від Порошенка
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
На фестиваль «Art Jazz 2018» у Луцьку вхід для дітей буде безкоштовним На фестиваль «Art Jazz 2018» у Луцьку вхід для дітей буде безкоштовним
30 липень, 11:35
«А може цьому місту джаз не цікавий?» Луцьк здивував організатора джазового фестивалю «А може цьому місту джаз не цікавий?» Луцьк здивував організатора джазового фестивалю
23 серпень, 2017, 11:10
Лучан кличуть на джазовий фестиваль Лучан кличуть на джазовий фестиваль
22 серпень, 2017, 10:30
Лучан запрошують на джазовий фестиваль Лучан запрошують на джазовий фестиваль
24 листопад, 2016, 12:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, чи скасують у Луцьку джазовий фестиваль в День жалоби
Сьогодні, 11:11
 0
На Волині державні свята минули без порушень, – поліція
Сьогодні, 10:50
 0
Синоптики попереджають про грози на Волині
Сьогодні, 10:07
 0
Для лучан створили пам'ятку з правилами поведінки під час прощання з Героями
Сьогодні, 09:41
 0
Волиняни отримали нагороди від Порошенка
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8