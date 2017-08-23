Повідомили, чи скасують у Луцьку джазовий фестиваль в День жалоби





Про це повідомляє прес-служба фестивалю.



"Нам невимовно шкода, що війна забрала життя ще одного сміливця, патріота і захисника України. Сумуємо разом з усім містом і розпочнемо захід хвилиною мовчання в пам´ять про загиблого. Концертну програму другого фестивального дня скореговано, але скасовано не буде", - йдеться у повідомленні прес-служби.



Додають, що Луцькрада погодила проведення фестивалю, незважаючи на сумні обставини, адже він не є комерційним, а соціальним проектом з благодійною складовою. До того ж, щорічно під час заходу збирають кошти на підтримку наших бійців, військових госпіталів і реабілітаційні програми. "Плануємо робити це і надалі", - кажуть організатори.



Нагадаємо, в ніч на 23 серпня в результаті снайперського обстрілу Георгій Ольховський. Кримчанин за походженням, в останні кілька років окупаціїї він із сім'єю проживав у Луцьку, тому місто оголосило нелідю, 26 серпня, Днем жалоби.



Учора ж, 24 серпня, тисячі людей на колінах зустріли тіло Георгія Ольховського на Театральному майдані Луцька.



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