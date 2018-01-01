У лікаря з Волині два роки поспіль на День Незалежності зацвітає яблуня

Олега Яковенка другий рік поспіль на День Незалежності зацвіла яблуня.



Про це Олег Яковенко повідомив у соцмережі Facebook.



"Символічно", - прокоментував таке явище чоловік та у підтвердження своїх слів додав фото яблуневого цвіту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У садку луцького лікаря, завідувача пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарнідругий рік поспіль на День Незалежності зацвіла яблуня.Про це Олег Яковенко повідомив у соцмережі Facebook."Символічно", - прокоментував таке явище чоловік та у підтвердження своїх слів додав фото яблуневого цвіту.

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