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У лікаря з Волині два роки поспіль на День Незалежності зацвітає яблуня

У лікаря з Волині два роки поспіль на День Незалежності зацвітає яблуня
У садку луцького лікаря, завідувача пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олега Яковенка другий рік поспіль на День Незалежності зацвіла яблуня.

Про це Олег Яковенко повідомив у соцмережі Facebook.

"Символічно", - прокоментував таке явище чоловік та у підтвердження своїх слів додав фото яблуневого цвіту.


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Теги: Олег Яковенко, яблуня, цвіт, лікар, Луцьк
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