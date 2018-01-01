У лікаря з Волині два роки поспіль на День Незалежності зацвітає яблуня
Сьогодні, 21:22
У садку луцького лікаря, завідувача пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олега Яковенка другий рік поспіль на День Незалежності зацвіла яблуня.
Про це Олег Яковенко повідомив у соцмережі Facebook.
"Символічно", - прокоментував таке явище чоловік та у підтвердження своїх слів додав фото яблуневого цвіту.
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Про це Олег Яковенко повідомив у соцмережі Facebook.
"Символічно", - прокоментував таке явище чоловік та у підтвердження своїх слів додав фото яблуневого цвіту.
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