Їли на швидкість, котили, вирізьблювали квіти: на Волині влаштували кавунові розваги. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті "



Ідея організувати кавунові конкурси виникли зненацька.



"Я кавуни не люблю, але зараз усюди, де вийдеш на вулицю, продають кавуни", - розповіла організаторка Анна Романенко. За її словами, переможці отримали безкоштовний сертифікат на вивчення англійської або сертифікат на безкоштовний відпочинок у зоні відпочинку.



Під час розваг діти передавали кавунові естафети, котили та їли кавуни на швидкість. Під час розваг навіть вирізьбили чудові квіти з кавунів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ківерці влаштували кавунові розваги для дітей.Про це йдеться у сюжеті " Суспільного. Волинь ".Ідея організувати кавунові конкурси виникли зненацька."Я кавуни не люблю, але зараз усюди, де вийдеш на вулицю, продають кавуни", - розповіла організаторка. За її словами, переможці отримали безкоштовний сертифікат на вивчення англійської або сертифікат на безкоштовний відпочинок у зоні відпочинку.Під час розваг діти передавали кавунові естафети, котили та їли кавуни на швидкість. Під час розваг навіть вирізьбили чудові квіти з кавунів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію