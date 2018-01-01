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Їли на швидкість, котили, вирізьблювали квіти: на Волині влаштували кавунові розваги. ВІДЕО

Їли на швидкість, котили, вирізьблювали квіти: на Волині влаштували кавунові розваги. ВІДЕО
У місті Ківерці влаштували кавунові розваги для дітей.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного. Волинь".

Ідея організувати кавунові конкурси виникли зненацька.

"Я кавуни не люблю, але зараз усюди, де вийдеш на вулицю, продають кавуни", - розповіла організаторка Анна Романенко. За її словами, переможці отримали безкоштовний сертифікат на вивчення англійської або сертифікат на безкоштовний відпочинок у зоні відпочинку.

Під час розваг діти передавали кавунові естафети, котили та їли кавуни на швидкість. Під час розваг навіть вирізьбили чудові квіти з кавунів.


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Теги: кавуни, розваги, Ківерці, Волинь
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