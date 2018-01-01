Їли на швидкість, котили, вирізьблювали квіти: на Волині влаштували кавунові розваги. ВІДЕО
Сьогодні, 12:43
У місті Ківерці влаштували кавунові розваги для дітей.
Про це йдеться у сюжеті "Суспільного. Волинь".
Ідея організувати кавунові конкурси виникли зненацька.
"Я кавуни не люблю, але зараз усюди, де вийдеш на вулицю, продають кавуни", - розповіла організаторка Анна Романенко. За її словами, переможці отримали безкоштовний сертифікат на вивчення англійської або сертифікат на безкоштовний відпочинок у зоні відпочинку.
Під час розваг діти передавали кавунові естафети, котили та їли кавуни на швидкість. Під час розваг навіть вирізьбили чудові квіти з кавунів.
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Про це йдеться у сюжеті "Суспільного. Волинь".
Ідея організувати кавунові конкурси виникли зненацька.
"Я кавуни не люблю, але зараз усюди, де вийдеш на вулицю, продають кавуни", - розповіла організаторка Анна Романенко. За її словами, переможці отримали безкоштовний сертифікат на вивчення англійської або сертифікат на безкоштовний відпочинок у зоні відпочинку.
Під час розваг діти передавали кавунові естафети, котили та їли кавуни на швидкість. Під час розваг навіть вирізьбили чудові квіти з кавунів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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