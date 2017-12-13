На курорті під час шторму зник хлопчик





Про це повідомили у прес-службі ДСНС, передає



Події розгорталися так: мати з двома дітьми пішла купатися у штормове море. Начебто, вийшли у трьох, але поки жінка обтирала одну дитину, інша – восьмирічний хлопець – зникла. Це сталося близько четвертої години дня, хлопця шукають й сьогодні, але поки марно.



Рятувальники зазначають, що у Кирилівці у День незалежності вирував потужний шторм, висота хвиль сягала понад метр, через це надзвичайними не змогли вийти у море, дитину шукали вздовж узбережжя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У курортній Кирилівці, що на Запоріжжі, у п'ятницю, 24 серпня, у морі зник восьмирічний малюк, якого досі не знайшли.Про це повідомили у прес-службі ДСНС, передає Depo.Запоріжжя Події розгорталися так: мати з двома дітьми пішла купатися у штормове море. Начебто, вийшли у трьох, але поки жінка обтирала одну дитину, інша – восьмирічний хлопець – зникла. Це сталося близько четвертої години дня, хлопця шукають й сьогодні, але поки марно.Рятувальники зазначають, що у Кирилівці у День незалежності вирував потужний шторм, висота хвиль сягала понад метр, через це надзвичайними не змогли вийти у море, дитину шукали вздовж узбережжя.

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