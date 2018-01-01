вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Картопляфест»: волиняни публікують світлини зі збору врожаю

«Картопляфест»: волиняни публікують світлини зі збору врожаю
На Волині люди розпочали збір цьогорічного врожаю картоплі.

Світлини з полів, де триває збір картоплі, публікують у соцмережах.

Так, журналістка Олена Лівіцька опублікувала фото учора, 24 серпня, у День Незалежності.



Естафету ж від неї перейняв депутат облради Михайло Імберовський, який опублікував фото з підводою, навантаженою картоплею.



Допис про те, що "бульбафест" фінішував розмістила у соцмережі і журналістка Оксана Петрук.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: картопляфест, збір врожаю, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій БОНДАРУК Валерій
БОНДАРУК Вітає з Днем Незалежності України!
Останні новини
На Волині сім'я виграла путівку в Париж за найкрасивіші вишиванки
Сьогодні, 15:30
«Картопляфест»: волиняни публікують світлини зі збору врожаю
Сьогодні, 15:05
На курорті під час шторму зник хлопчик
Сьогодні, 13:55
У Луцьку чоловік розвів багаття посеред міста
Сьогодні, 13:01
Їли на швидкість, котили, вирізьблювали квіти: на Волині влаштували кавунові розваги. ВІДЕО
Сьогодні, 12:43
Схожі новини
Їли на швидкість, котили, вирізьблювали квіти: на Волині влаштували кавунові розваги. ВІДЕО Їли на швидкість, котили, вирізьблювали квіти: на Волині влаштували кавунові розваги. ВІДЕО
Сьогодні, 12:43
На Волині державні свята минули без порушень, – поліція На Волині державні свята минули без порушень, – поліція
Сьогодні, 10:50
Синоптики попереджають про грози на Волині Синоптики попереджають про грози на Волині
Сьогодні, 10:07
Волиняни отримали нагороди від Порошенка Волиняни отримали нагороди від Порошенка
Сьогодні, 09:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині сім'я виграла путівку в Париж за найкрасивіші вишиванки
Сьогодні, 15:30
 0
«Картопляфест»: волиняни публікують світлини зі збору врожаю
Сьогодні, 15:05
 0
На курорті під час шторму зник хлопчик
Сьогодні, 13:55
 0
У Луцьку чоловік розвів багаття посеред міста
Сьогодні, 13:01
 0
Їли на швидкість, котили, вирізьблювали квіти: на Волині влаштували кавунові розваги. ВІДЕО
Сьогодні, 12:43
 0
Медіа
відео
1/8