«Картопляфест»: волиняни публікують світлини зі збору врожаю
Сьогодні, 15:05
На Волині люди розпочали збір цьогорічного врожаю картоплі.
Світлини з полів, де триває збір картоплі, публікують у соцмережах.
Так, журналістка Олена Лівіцька опублікувала фото учора, 24 серпня, у День Незалежності.
Естафету ж від неї перейняв депутат облради Михайло Імберовський, який опублікував фото з підводою, навантаженою картоплею.
Допис про те, що "бульбафест" фінішував розмістила у соцмережі і журналістка Оксана Петрук.
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Світлини з полів, де триває збір картоплі, публікують у соцмережах.
Так, журналістка Олена Лівіцька опублікувала фото учора, 24 серпня, у День Незалежності.
Естафету ж від неї перейняв депутат облради Михайло Імберовський, який опублікував фото з підводою, навантаженою картоплею.
Допис про те, що "бульбафест" фінішував розмістила у соцмережі і журналістка Оксана Петрук.
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