«Картопляфест»: волиняни публікують світлини зі збору врожаю





Світлини з полів, де триває збір картоплі, публікують у соцмережах.



Так, журналістка Олена Лівіцька опублікувала фото учора, 24 серпня, у День Незалежності.







Естафету ж від неї перейняв депутат облради Михайло Імберовський, який опублікував фото з підводою, навантаженою картоплею.







Допис про те, що "бульбафест" фінішував розмістила у соцмережі і журналістка Оксана Петрук.









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